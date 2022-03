F1 2022: pourquoi ces numéros?

Depuis la saison 2014, les pilotes de Formule 1 choisissent un numéro permanent qu’ils affichent sur leur monoplace pendant toute leur carrière. Cette inscription doit être comprise entre 2 et 99. Le numéro 1 est réservé au champion du monde en titre, mais il n’est toutefois pas obligé de l’utiliser, comme Lewis Hamilton qui a préféré garder le 44. En revanche, Max Verstappen va le porter en 2022 après avoir été couronné la saison dernière. Enfin, le 17 a été retiré pour honorer la mémoire du pilote français Jules Bianchi décédé des suites de son accident au Grand Prix du Japon en 2014.

1 : Max Verstappen

Le pilote néerlandais avait annoncé, avant même de remporter sa première couronne en décembre dernier, que s’il était sacré champion du monde, il changerait son traditionnel numéro 33 pour le 1. « Il s’agira peut-être de la seule fois dans ma carrière où je pourrai le porter, a-t-il déclaré. Aussi bien en profiter. »

6 : Nicholas Latifi

Ce numéro appartenait à Nico Rosberg avant qu’il ne prenne sa retraite à la fin de la saison 2016. Nicholas Latifi l’a récupéré quand il a accédé à la F1 en 2020. Le règlement stipule qu’il peut être réutilisé par un autre pilote si le détenteur précédent a été absent pendant deux ans. Né à Montréal, qu’il a quittée à l’âge de deux ans, le Canadien a grandi dans la région de Toronto. « Cette ville comptait à l’époque six arrondissements, explique le pilote de l’écurie Williams, et dont les deux indicatifs téléphoniques comportent un 6 [416 et 647]. Voilà pourquoi j’ai opté pour ce numéro. »

44 : Lewis Hamilton

Ce numéro a été privilégié par le Britannique à ses débuts en karting. Ne sachant pas lequel choisir, il a regardé la plaque minéralogique de la voiture de son père à l’époque et a vu qu’elle comportait notamment ces deux chiffres. Hamilton vous dira aussi que le 44 lui rappelle deux personnalités qui l’ont marqué : le joueur de baseball Hank Aaron portait ce numéro et Barack Obama qui a été le 44e président des États-Unis.

3 : Daniel Ricciardo

Non seulement ce numéro a été le premier utilisé par le pilote australien à ses premiers tours de roue en karting, mais c’est surtout en l’honneur du regretté Dale Earnhardt, cette légende du stock-car mort tragiquement au circuit de Daytona en février 2001, qu’il a toujours admiré.

18 : Lance Stroll

C’est le numéro auquel était identifiée sa monoplace qui lui a procuré le titre de champion en Formule 4 italienne en 2014. « Je suis un peu superstitieux, raconte le pilote québécois, et je ne veux rien changer. » C’est aussi à l’âge de 18 ans que Stroll avait effectué ses débuts en F1 au Grand Prix d’Australie en 2017.

24 : Guanyu Zhou

La seule recrue du plateau en 2022 et premier pilote chinois à détenir un volant en F1, explique pourquoi son Alfa Romeo va porter le 24 : « Je suis un amateur de basketball et je voulais rendre hommage à Kobe Bryant. » L’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA est mort dans un accident d’hélicoptère il y a un peu plus de deux ans en Californie.

47 : Mick Schumacher

À son arrivée en F1 l’an dernier, il voulait le 4 qui était inscrit sur sa voiture lors de la conquête de son titre en Formule 3 en 2018, mais il était occupé par Lando Norris. Son deuxième choix était le 7 (nombre de championnats remportés par son illustre père Michael), mais cette fois, il appartenait à Kimi Räikkönen. Le pilote allemand a donc jumelé les deux chiffres en question qui représentent aussi, a-t-il fait remarquer, le résultat de l’addition des dates d’anniversaire de sa mère Corina (2), de Michael (3), de sa sœur Gina Maria (20) et de lui-même (22).