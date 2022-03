La porno dans le sang

Alliant les univers de la pornographie et de l’horreur, le cinéaste américain Ti West propose avec X un film satisfaisant, certes, mais malheureusement pas... jouissif.

Texas, 1979. Une bande de cinéastes pose ses pénates dans un chalet isolé pour coucher sur pellicule les scènes de leur prochain film pornographique. Les propriétaires de l’endroit – des vieillards plus, disons, pudiques – ne tardent pas à découvrir la réelle nature de leurs activités. Et disons qu’ils n’en seront pas particulièrement enchantés.

Difficile de faire fi des multiples références – ou similitudes, c’est selon – avec le classique Texas Chain Saw Massacre. L’œuvre de Tobe Hooper a visiblement servi d’inspiration à Ti West, qui en emprunte ici à la fois l’esthétique visuelle et la toile de fond. Pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Mais puisqu’il se permet également de piger à deux mains dans le sac à clichés, le cinéaste tarde ici à mettre son estampe, sa réelle signature, sur sa plus récente offre.

Il faut dire qu’il prend un temps fou à bien jeter les bases de son récit. La première heure est presque entièrement consacrée à l’établissement des personnages, au tournage des scènes olé olé – montrées avec goût et retenue, soyez rassurés – et au choc des valeurs entre l’équipe technique et les acteurs. Heureusement que les interprètes s’en tirent fort admirablement, surtout Mia Goth et Brittany Snow, durant ce qui semble par moments durer une éternité.

Une rupture de ton bienvenue

La rupture de ton a beau être brutale lorsqu’arrive le carnage, elle est surtout bienvenue. Car c’est à ce moment que Ti West prend réellement ses aises, faisant montre d’une maîtrise exemplaire des codes de l’horreur. L’hémoglobine coule généreusement, les plaies béantes sont montrées avec une insistance presque maladive et les meurtres sont, pour la vaste majorité, plutôt inventifs.

Sans être du calibre de son excellent The House of the Devil, X s’avère donc un ajout somme toute parfaitement respectable à la filmographie de Ti West.

X ★★★☆☆

Un film de Ti West.

Avec Mia Goth, Brittany Snow et Martin Henderson.