Le Drakkar amorce très bien son voyage

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a très bien amorcé son voyage en Abitibi, vendredi soir, quand il a doublé les Foreurs de Val-d’Or par le pointage de 8-4 sur la glace du Centre Agnico Eagle.

Victorieux dans un troisième match d’affilée, les membres de l’équipage ont poursuivi sur leur belle lancée en offrant une performance collective de grande qualité face aux Valdoriens.

Après avoir concédé le premier but aux locaux, les visiteurs sont revenus en force avec deux filets sans riposte avant la fin de l’engagement initial.

Les Foreurs ont égalé le score à deux partout après seulement 29 secondes d’écoulées au deuxième tiers, mais le Drakkar a répliqué aussitôt, 12 secondes plus tard, grâce au premier but du match Émile Chouinard.

En avance 4-2, les Nord-Côtiers ont ensuite vu l’ennemi réduire l’écart à 4-3, mais sont de nouveau revenus à la charge, 18 secondes plus tard, avec le deuxième filet de la partie de la recrue Maël Lavigne, une des grandes vedettes de la rencontre.

Auteur de deux buts et une mention d’aide, le patineur de 16 ans a disputé un fort match. «Il (Lavigne) a marqué un gros but en deuxième période. Maël s’entend très bien avec ses partenaires de trio Vincent Collard (deux buts) et Nathan Baril. Ce sont trois jeunes de 16 ans qui se complètent bien et qui sont toujours ensemble», a reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Satisfait, le pilote du navire a salué la prestation de ses hommes. «C’est toujours important de bien entreprendre un voyage et les gars l’ont bien fait ce soir. Nous avons battu un club qui est un peu plus haut que nous au classement et il s’agit de poursuivre sur la même voie.»

Maël Lavigne, Vincent Collard, Émile Chouinard et Xavier Fortin ont tous réussi des doublés dans cette 16e conquête de la campagne. Alexander Mirzabelaev (deux), Thomas Pelletier et William Provost (un but spectaculaire) ont sonné la riposte dans le clan perdant.

En bref

Le match de vendredi a opposé les jumeaux Isaac (Drakkar) et Ludovic (Foreurs) Dufort et le premier a eu le meilleur dans la première manche... Les deux équipes se retrouveront dimanche... Le Drakkar poursuit son périple, samedi soir, alors qu’il rendra visite aux Huskies de Rouyn-Noranda.