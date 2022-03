Le CF Montréal face au monstre d’Atlanta

Pas de répit pour le CF Montréal qui, après son élimination en Ligue des champions mercredi, doit affronter l’Atlanta United FC au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta samedi après-midi.

Il s’agit d’un environnement particulièrement hostile où la foule est imposante et où Atlanta ne perd pas beaucoup. De fait, l’équipe n’a subi que 14 revers à domicile au cours des cinq dernières saisons et a remporté ses deux premières rencontres locales en 2022.

« Ça change tout de jouer devant 60 000 spectateurs, ça nous pousse encore plus même si ce ne sont pas nos supporters. Il va falloir être costauds mentalement », a reconnu Rudy Camacho.

D’ailleurs, Atlanta présente une moyenne d’un peu plus de 55 000 spectateurs lors de ces deux premiers matchs locaux, signe que la folie des premières années ne s’est pas calmée.

Bonne équipe

Atlanta est l’une des meilleures formations de l’Association de l’Est de la MLS depuis qu’elle a joint la ligue en 2016. Hormis la saison 2016, lors de laquelle Josef Martinez s’est blessé sérieusement lors de la première rencontre de l’année, l’équipe de la Géorgie a toujours participé aux séries.

Qu’y a-t-il donc dans l’eau d’Atlanta pour que l’équipe soit toujours dominante d’une année à l’autre, et surtout à la maison ?

« Il y a la foule, mais il y a la qualité d’une équipe qui attaque, a avancé Wilfried Nancy. Le terrain est aussi grand. Ils forcent l’adversaire à défendre plutôt que d’attaquer. Ce sont toujours des matchs difficiles à Atlanta pour toutes les équipes. L’an dernier, on a été proche de faire quelque chose. »

Son jeu

Le CF Montréal arrive à Atlanta un peu sur les genoux après avoir disputé sept matchs au cours du dernier mois, ne remportant qu’une seule victoire (1-5-1).

Foi de Wilfried Nancy, il n’est pas question d’ajuster son plan de match pour être plus conservateur contre une équipe agressive à la maison. Il n’a pas l’intention de mettre l’accent sur le jeu défensif pour économiser un peu ses hommes.

« Jamais je n’aborderai un match en me disant qu’on va minimiser notre façon de jouer. On va essayer de jouer notre jeu. On a une équipe qui aime et qui veut marquer des buts et c’est ce que nous allons tenter de faire », ajoute le coach.

De l’essence

Après la rencontre de vendredi, l’équipe pourra enfin souffler un peu grâce à la pause internationale qui fera en sorte que sa prochaine rencontre aura lieu le 2 avril à Cincinnati.

Entre-temps, on pourra savourer les trois derniers matchs de qualification du Canada qui devrait assurer sa place à la Coupe du monde du Qatar lors de la première rencontre au Costa Rica ou lors de la seconde contre la Jamaïque, à Toronto.

Ce qui est sûr toutefois, c’est que cette pause fera grand bien à tout le monde et que sa venue donnera peut-être un peu plus d’essence à tous ceux qui commencent à en manquer.

« Tout le monde est un peu fatigué alors on va donner un dernier coup de collier à Atlanta, a insisté Camacho. Pendant cette trêve, je vais travailler pour être prêt à enchaîner pour le reste de la saison. »

Par ailleurs, il y a bientôt deux mois que Mason Toye s’est blessé à l’adducteur quand il se préparait à faire un retour au jeu après la blessure à l’épaule qui avait un terme à sa saison l’été dernier.

Depuis, l’attaquant américain s’entraîne en solo et rien n’indique pour le moment qu’il pourra réintégrer le groupe bientôt. Wilfried Nancy a laissé savoir que, dès le départ, il ne s’attendait pas à le revoir avant la fin mars ou le début du mois d’avril.

L’adversaire en 5 points

Précis à domicile

On le sait, le Mercedes-Benz Stadium est un peu comme un village de Gaulois qu’il est impossible de prendre. C’est encore le cas cette année avec deux victoires pour Atlanta, qui y a inscrit chacun de ses cinq buts en 2022.

La constance

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Atlanta est constant à domicile, avec des matchs de 12 et 14 tirs tentés cette saison. Lors du premier, six tirs ont été cadrés et huit l’ont été lors de la seconde rencontre.

À l’inverse

Ce qui est étrange quand on regarde les deux matchs à domicile d’Atlanta, c’est la possession du ballon. Contre Kansas City, Atlanta n’a eu que 43,9 % de possession, une chose rare pour l’équipe à la maison. Contre Charlotte, c’était un peu plus de 61 %.

Cinq différents

Ce qu’il y a d’étonnant quand on regarde la fiche offensive d’Atlanta, c’est que les cinq buts sont l’œuvre de cinq joueurs différents, dont Josef Martinez qui a également deux passes décisives. Attention, il semble être de retour au sommet.

Sans Araujo

Acquis de Lille l’été dernier pour un transfert de 11 millions $ US, la pépite brésilienne Luiz Araujo ne sera pas du match en raison d’une blessure à l’ischiojambier subie lors de la première rencontre de la saison, dans laquelle il a eu le temps de marquer un but.