Les bienfaits de la Ligue des champions

Le CF Montréal a conclu sa participation à la Ligue des champions de la CONCACAF par un match nul de 1 à 1 qui n’a pas été suffisant contre Cruz Azul.

• À lire aussi: Le monstre d’Atlanta

Et malgré les contraintes imposées par une participation à cette compétition, Wilfried Nancy ne regrette rien, pas même les trois défaites de son équipe pour amorcer sa saison en MLS.

« J’aurais préféré poursuivre la Ligue des champions parce que c’est génial de jouer ce genre de matchs contre des équipes mexicaines.

« On a fait nos recherches et on sait que depuis six ou sept ans, toutes les équipes qui jouent en Ligue des champions ont un début difficile. »

Quand on se compare

Le cliché est vieux comme le monde, mais on dit toujours que quand on se regarde, on se désole, et que quand on se compare, on se console. C’est un peu ça dans le cas du CF Montréal en regard des autres équipes de la MLS.

Rappelons que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre est allé à Mexico avec une avance de 3 à 0 contre Pumas UNAM, que ceux-ci l’ont emporté 3 à 0 lors du match retour et qu’ils ont battu les Revs lors de la séance de tirs au but.

New York City FC menait 3 à 1 contre les Guatémaltèques Communicaciones, qui ont donné des sueurs froides aux New-yorkais en les battant 4 à 2 lors du match retour à Guatemala City, New York l’emportant grâce à un but de plus marqué sur le terrain adverse. Seul Seattle, 1 à 1 à Leon, n’a pas perdu en déplacement en quart de finale.

« Quand je regarde tous les matchs des équipes américaines, elles ont souffert, a noté Nancy. Dans notre cas, ce n’était qu’un but. On a fait un bon boulot même si on n’avait pas un effectif complet. »

Bonne école

Pour l’entraîneur-chef montréalais, chaque participation à la Ligue des champions est une occasion d’apprendre.

« On apprend de la façon de jouer des équipes américaines, on apprend à gérer des situations compliquées avec les nombreux voyages, il y a beaucoup de positif. »

Rudy Camacho, lui, est resté sur un regret et croit que l’équipe aurait pu connaître un meilleur sort contre Cruz Azul.

« Ça n’a pas été facile contre une très bonne équipe. Au match retour, je regrette le but qu’on accorde parce que ça change complètement l’allure de la rencontre. »