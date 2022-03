Les coupons-rabais peu accessibles, selon une majorité de Canadiens

En cette période d’inflation où plusieurs produits d’épicerie connaissent une hausse marquée, près de la moitié des Canadiens (49 %) jugent que les coupons-rabais comportent trop de restrictions pour qu’ils soient utilisés.

C’est ce que révèle une étude du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, en partenariat avec la firme Angus Reid, rendue publique vendredi.

Comparativement à six mois auparavant, alors que 45 % des Canadiens n’avaient jamais utilisé de bons de réduction, 15 % des Canadiens les utilisent plus souvent maintenant. Cette réalité est encore plus perceptible au Manitoba, alors qu’un répondant originaire de cette province sur cinq en utilise plus qu’avant.

«La culture du couponnage au Canada n’est pas développée, ce qui prive les consommateurs de profiter d’occasions multiples pour économiser lorsque le prix des aliments augmente», a déclaré le Dr Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire. «Les Canadiens ont l’impression que l’utilisation des coupons comporte trop de restrictions au Canada ou que les économies ne sont pas très intéressantes pour eux.»

Si les coupons étaient plus accessibles, 68 % des Canadiens les utiliseraient plus souvent, souligne l’étude. Tout obstacle au magasinage semble rebuter les Canadiens, si bien que 38 % d’entre eux n’aiment pas utiliser des coupons à l’épicerie, car cela retarde la file d’attente à la caisse.

Parmi les méthodes utilisées pour sauver quelques sous lors de l’épicerie, celle de la remise sur volume semble la plus appréciée par les Canadiens, alors que près des trois quarts (73 %) essayent de profiter de ce genre de pratique. On voit beaucoup cette pratique dans les magasins-entrepôts, comme Costco, où ces derniers proposent des marchandises à des prix inférieurs, car elles sont achetées en grande quantité. Toutefois, 54 % estiment que les remises sur volume sont injustes pour les petits ménages et les personnes seules, quand 47 % jugent même que ces remises sur volume entraînent davantage de gaspillage alimentaire.

Au total, 1 501 Canadiens à travers le pays ont été interrogés en mars 2022 sur les coupons, les remises sur volume et d’autres méthodes utilisées par l’industrie alimentaire.