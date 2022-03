«L'intérêt est élevé» envers Lehkonen

À trois jours de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, le nom de l'attaquant des Canadiens de Montréal Artturi Lehkonen continue de circuler.

«L'intérêt est élevé envers l'attaquant de 26 ans, a écrit Darren Dreger sur Twitter vendredi. On évalue présentement sa valeur pour l'équipe versus ce qu'il pourrait rapporter dans un échange.»

Lors de son point de presse jeudi, le directeur général Kent Hughes a mentionné être ouvert à tous les scénarios, mais qu'il ne cherchait pas absolument à boucler une autre transaction d'ici lundi.

«Il y a des joueurs qui jouent du très bon hockey dans le moment, a-t-il dit. Ce que l'on a appris dans les six dernières semaines, c'est que notre vestiaire est fort. L'équipe travaille. On doit évaluer plusieurs aspects avant de faire une autre transaction.

«Nous ne voulons pas faire de vente de feu. Si une équipe nous propose un bon échange, nous allons tout considérer, mais ce n'est pas une nécessité pour nous.»

Rappelons que Lehkonen sera joueur autonome avec compensation à la fin de la présente campagne, au cours de laquelle il a récolté 28 points, dont 13 buts, en 57 rencontres jusqu'ici.

