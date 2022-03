L’Océanic à la recherche d’un premier gain contre les Olympiques

RIMOUSKI-Après des revers à Sherbrooke et à Blainville cette semaine, l’Océanic de Rimouski poursuivra son périple à l’étranger samedi à Gatineau en tentant d’obtenir un premier gain cette saison face aux Olympiques après deux défaites.

• À lire aussi: Eve Gascon aux portes de l’histoire

• À lire aussi: Premier départ dans la LHJMQ: Ève Gascon passera à l'histoire

Ce match sera surveillé de près en raison de la présence de la gardienne de but Ève Gascon qui obtiendra le départ pour les Olympiques. « C’est bon pour le hockey féminin et pour le hockey en général, mais pour nous ça ne change rien à notre préparation. Les Olympiques nous ont donné du fil à retordre cette saison. Nous n’avons pas joué un bon match à Blainville. C’est à nous de rebondir. Ce ne sont pas nos jeunes qui nous ont fait mal contre l’Armada », a commenté l’entraîneur adjoint de l’Océanic, Alexis Loiseau, qui dirige l’équipe avec Donald Dufresne, en l’absence de l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, placé sur le protocole de la COVID-19, tout comme le défenseur Simon Maltais.

Marquer plus de buts

Alexis Loiseau souhaite voir les siens marquer plus de buts. L’offensive se cherche un peu depuis la pétarade de neuf buts contre les Remparts le 11 mars. L’Océanic n’a inscrit qu’un but à chacun de ses deux derniers matchs. Rimouski a été blanchi lors de trois supériorités numériques jeudi contre l’Armada. « Les blessures ne sont pas une excuse pour nous. Il nous reste quand même des gars qui peuvent amener de l’offensive, même sans Drover et Verreault. Nous vétérans nous ont habitué à rebondir après un match plus difficile », a-t-il mentionné.

Dominant depuis son retour au jeu, l’attaquant de 20 ans, Xavier Cormier, a été moins visible contre l’Armada, tout comme des gars comme Louis Robin et William Dumoulin qui étaient sur de bonnes séquences en offensive récemment.

Une équipe décimée

À moins d’une surprise de dernière minute, l’Océanic sera privé de cinq joueurs en raison de blessure ou de la maladie, soit les attaquants Luka Verreault, Liam Kidney, Alex Drover et Alexandre Lefebvre, ainsi que le défenseur Simon Maltais. « Ce serait surprenant que Verreault ou Kidney puisse jouer samedi », a précisé Alexis Loiseau.

En bref

Les joueurs midget AAA Alexandre Blais et Shawn Pearson ont accompagné l’équipe à Gatineau. Ils ont tous deux bien fait face à l’Armada. Blais étant même utilisé comme pointeur en avantage numérique.

La décision n’était pas prise, vendredi midi, concernant l’identité du gardien partant pour le match de samedi. Patrik Hamrla et Gabriel Robert ont tous les deux ont été excellents cette semaine, le premier contre l’Armada et le second face au Phoenix. « On doit en discuter avec Serge et Michaël Rioux (entraîneur des gardiens) », a indiqué Alexis Loiseau.