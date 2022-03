Mucho piquante !!!

La culture des piments suscite énormément d’enthousiasme et de passion actuellement, particulièrement chez les jeunes hommes qui aiment bien défier les lois de la nature en ingérant les piments les plus piquants qui soient. Voici quelques conseils concernant la culture des piments.

Le début d’avril, soit de six à sept semaines avant la transplantation au jardin, constitue la période idéale pour effectuer le semis des piments à l’intérieur. Afin de faciliter la transplantation, on recommande de disposer les semences dans un contenant composé de plusieurs petits compartiments. Les semences doivent être enterrées à une profondeur de 15 mm (1/2 po) dans un terreau constitué de compost, de tourbe de sphaigne et de perlite.

Les piments ont besoin de chaleur et de beaucoup de lumière pour bien croître et se développer. Ainsi, il faut les installer sous un système d’éclairage artificiel muni de diodes électroluminescentes (DEL) spécialement conçu pour la culture de plantes durant 12 à 14 heures par jour.

Au jardin

Qu’on les cultive en contenant ou en pleine terre, les piments doivent être idéalement plantés à l’extérieur une ou deux semaines après le moment où tout risque de gel est pratiquement nul, ce qui correspond habituellement à la fin de mai ou au début de juin selon les régions.

Plantez-les dans un sol meuble et bien drainé, amendé de compost, dans un endroit protégé des vents dominants et très ensoleillé. Si vous préférez plutôt les cultiver en pot, il est alors préférable de planter vos piments dans un terreau spécialement conçu pour la culture des légumes et des fines herbes comprenant du compost.

Deux jours avant la plantation, coupez les deux premières feuilles du bas de chaque plant. Vous pourrez ainsi enterrer la tige de vos plants jusqu’au premier nœud. Cette technique garantit un meilleur enracinement et favorise la formation d’un vaste système de racines qui pourra puiser davantage d’eau et d’éléments nutritifs.

Voici quelques cultivars de piments de petit format à cultiver en contenant sur votre terrasse cet été.

‘Biquinho Iracema’

Photo courtoisie

Le piment ‘Biquinho Iracema’ produit des petits fruits croquants dont le goût est légèrement piquant. Les jolis fruits ronds orange foncé terminés par une petite protubérance de ce piment originaire du Brésil lui ont valu le nom portugais de biquinho, ce qui signifie petit bec. Idéal pour la culture en contenant, le piment ‘Biquinho Iracema’ fait environ 70 cm de hauteur et de largeur.

‘Cherry Bomb’

Photo courtoisie

Également connu sous le nom de ‘Hot Cherry’, ce cultivar doit évidemment son nom à ses fruits ronds qui ont la forme de cerises. Avec une saveur moyennement piquante et un goût sucré, ‘Cherry Bomb’ fera merveille dans les repas pour lesquels on souhaite intégrer un piment fort avec une chair substantielle.

‘Pot-a-peno’

Photo courtoisie

‘Pot-a-peno’ est un cultivar compact de piment jalapeño parfaitement adapté à la culture en contenant. Cette plante trapue qui n’atteint guère plus de 30 cm de hauteur peut produire une cinquantaine de fruits verts allongés durant la saison. Les fruits produits par ‘Pot-a-peno’ murissent plus rapidement que ceux des autres cultivars de jalapeños. Si on les laisse sur le plant quelques semaines supplémentaires, ils prennent alors une couleur rouge ainsi qu’une saveur plus épicée et légèrement sucrée.

‘Pretty in Purple’

Photo courtoisie

Ce cultivar arbore des petits fruits au goût piquant, de couleur violette tournant à l’orange à maturité. Tout aussi ornemental que comestible, ‘Pretty in Purple’ peut être cultivé dans un potager comme dans une plate-bande de fleurs.

Ça pique, ça brûle !

Les piments ne sont pas tous égaux, certains cultivars sont beaucoup plus piquants – voire carrément brûlants ! – que d’autres. Au début du XXe siècle, Wilbur Scoville a mis au point une échelle pour mesurer l’intensité du goût des piments. Cette échelle, dite de Scoville, définit le taux de capsaïcine de chaque cultivar de piment. La capsaïcine pure représente environ 15 000 000 unités Scoville.

CULTIVAR UNITÉS SCOVILLE Peperoncini 500 Espelette 4000 Chipotle 8000 Jalapeno 8000 Cayenne 50 000 Tabasco 50 000 Habanero 350 000 Bhut Jolokia Chocolate 1 000 000 Naga Viper 1 360 000 Trinidad Moruga Scorpion 2 000 000 Carolina Ripper 2 200 000 Dragon's Breath 2 480 000 Pepper X * 3 180 000

(*En attente d’une confirmation par le Guinness World Records)