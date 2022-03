Nids-de-poule: «On n’est pas en panique du tout», affirme l’administration Marchand

L’administration Marchand a fait le point vendredi sur sa gestion des nids-de-poule, affirmant avoir le plein contrôle de la situation face à une explosion des trous colmatés cette année.

«On n’est pas en panique du tout», a lancé en conférence de presse Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif responsable de l’entretien des voies de circulation à la Ville de Québec.

«On est en contrôle de la situation. On demande la participation des citoyens pour nous aider à repérer le maximum de nids-de-poule, pour avoir les réseaux les plus sécuritaires possible», a-t-il affirmé.

Comme le rapportait Le Journal dimanche dernier, la Ville de Québec connaît un regain exceptionnel des nids-de-poule.

Selon les chiffres dévoilés mardi, les citoyens ont effectué pas moins de 1394 signalements pour des nids-de-poule à ce jour en 2022, bien plus que l’an passé où il y en avait moins de 500 à pareille date.

De leur côté, les équipes municipales ont effectué 6515 réparations, et la saison n’est pas terminée.

«Pas de manquement à l’entretien»

L’administration municipale désigne la météo comme étant le facteur numéro un. Les épisodes de redoux ont été nombreux pendant l’hiver, causant des cycles de gel et de dégel à répétition qui sont désastreux pour le bitume.

Au contraire, «ce serait de faire un lien tendancieux» que de voir dans cette situation un manque d’entretien préventif des routes municipales, a déclaré M. Lachance en réponse à une question du Journal.

«Il n’y a pas de manquement à l’entretien, c’est une usure normale, c’est un cycle normal. Cette année, il est un peu amplifié, on le sait, à cause des périodes de gel et de dégel qu’on a eu», a défendu le conseiller de Saint-Roch.

«On s’est mangé un bon cocktail météo cet hiver», a résumé M. Lachance. «On est vraiment en mode proaction», a-t-il assuré.

Gros printemps

Résultat, en termes de nids-de-poule, «c’est sûr que c’est le plus gros [printemps], assurément, des cinq derniers», a soutenu Martin Forgues, directeur de division par intérim à l’entretien des voies de circulation.

Aucun arrondissement n’est épargné. «C’est assez généralisé partout cette année», observe M. Forgues.

La Ville invite les résidents à continuer de l’alimenter au sujet des chaussées déformées. Environ 70% des nids-de-poule sont réparés en proactivité par la Ville, alors que les 30% restants sont signalés par les citoyens. En moyenne, la réparation est effectuée en 1,6 jour.

La meilleure façon de le faire est par le biais de l’application mobile 311, qui permet de géolocaliser l’intervention à faire. «Plus vite [les citoyens] voient des nids-de-poule, plus vite ils déclarent, plus vite on est capable de réparer», a signalé Pierre-Luc Lachance.

Du propre aveu de la Ville, il n’y a pas de miracle quand les trous sont colmatés dans les conditions humides actuelles. Les réparations sont souvent temporaires. Chaque intervention est géolocalisée de telle sorte que les cols bleus peuvent revenir aux intersections les plus problématiques durant la période estivale, pour faire un travail plus durable.

Quant au déneigement, M. Lachance n’a pas souhaité répondre aux critiques et insatisfactions formulées par certains résidents sur les réseaux sociaux, signalant qu’un bilan serait présenté dans les prochaines semaines. «On pourra regarder ce dossier-là avec plaisir à ce moment-là.»

Les nids-de-poule à Québec

* 1394 signalements et 6515 réparations à ce jour en 2022

* Réparations effectuées en moyenne 1,6 jour après le signalement

* Jusqu’à 30 employés affectés aux réparations sur le terrain de mars à mai, pour une productivité théorique pouvant atteindre 1000 nids-de-poule réparés par jour

* Jusqu’à 40 tonnes d’asphalte épandu quotidiennement

* Prolongement des horaires de travail et ajout de quarts de travail le samedi pour une meilleure efficacité

* Une machine de colmatage mécanisé sera également à l’oeuvre à partir d’avril

* La Ville analyse en moyenne une centaine de dossiers par année de citoyens qui réclament un remboursement pour un bris à leur véhicule

Source : Ville de Québec