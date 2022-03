Nouveau défi à Trois-Rivières

Bravo à Mgr Martin Laliberté, p.m.é. (photo), évêque auxiliaire à Québec depuis 2019, qui vient d’être nommé évêque du diocèse de Trois-Rivières par le pape François. Il devient ainsi le 10e évêque de Trois-Rivières et succède à Mgr Luc Bouchard qui avait pris sa retraite en janvier 2021. Mgr Laliberté est né à Québec (arrondissement Charlesbourg) le 13 décembre 1964. Il détient un baccalauréat en théologie et un diplôme en pédagogie de l’Université Laval (1983-1987). Ordonné prêtre le 29 octobre 1995, il a été missionnaire au Brésil, au sein de paroisses amazoniennes. À son retour au Canada en 2004, il est nommé directeur au Centre international de formation missionnaire (CIFM) de sa société. À partir de 2008, il siège au Conseil central de la Société des Missions-Étrangères de la Province de Québec (SMÉ). À sa nomination comme évêque auxiliaire à Québec, en novembre 2019, il en était le supérieur général.

De Tac Tic à Théo

Photo courtoisie

Sylvie Beaulieu et Myranie Tremblay, de gauche à droite, sur la photo, ont finalisé récemment le transfert de l’entreprise Tac Tic Marketing vers Agence Théo Communication, spécialisée en relations publiques stratégiques. Fondée il y a une trentaine d’années par Sylvie Beaulieu, Tac Tic Marketing était à l’époque l’une des rares, sinon la seule entreprise de communication dirigée par une femme. Il y a quelques années Sylvie a embauché Myranie Tremblay qui allait finalement devenir, le 1er mars dernier, présidente et propriétaire de la clientèle de Tac Tic Marketing, qui portera désormais le nom d’Agence Théo Communication. Sylvie Beaulieu, stratège expérimentée, agira désormais à titre de mentore.

Centenaire

Photo courtoisie

Murielle Plourde (photo), fière résidente des Cours de l’Atrium à Québec, a 100 ans aujourd’hui. Murielle est née le 18 mars 1922 à Montmorency, Saint-Grégoire-de-Montmorency comme on disait à l’époque, où elle a été élevée avec ses frères et sœurs dans la cour voisine de la Dominion Textile, où son père Omer était superviseur de la «maintenance», au pied de la chute Montmorency. Murielle y a travaillé quelques années, à l’administration, et a été employée par la suite par Mozart Québec avant de se marier à Jean Galarneau (décédé en 1998) avec qui elle a eu deux enfants (Éric et Maude). Celle qui se débrouillait assez bien au piano et au tennis a eu une vie bien remplie et est encore relativement en forme malgré une légère surdité. Elle attribue à la génétique familiale le secret de sa longévité. Je me joins à ses enfants, ses petits-enfants et à son «petit frère» Erroll, 91 ans, pour la féliciter pour son centenaire.

Anniversaires

Photo courtoisie

Lily Collins (photo) actrice (Emily à Paris), mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine et fille du musicien Phil Collins, 33 ans...Adam Levine, chanteur et guitariste américain, leader du groupe de pop rock Maroon 5, 43 ans...Zdeno Chára, défenseur slovaque de la LNH (Islanders de NY), 45 ans...Stéphanie Brais, responsable relation client (Le Moi Inc.) et conjointe du conférencier bien connu Sylvain Boudreau, 46 ans...Queen Latifah, chanteuse et actrice, 52 ans...Vanessa Williams, chanteuse et actrice, 59 ans...Guy Carbonneau, ex-entraîneur chef chez le Canadien de Montréal (2006-2009), analyste à RDS, 62 ans...Luc Besson, réalisateur et scénariste français, 63 ans...Ricky Martel, né Richard Vigneault, lutteur québécois entre 1980 et 1995, 66 ans...Guy Lapointe, défenseur avec le Canadien de 1968 à 1982, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 mars 2012 : Guy Boucher (photo), 73 ans, chanteur, comédien et animateur (Les Coqueluches avec Gaston L’Heureux)... 2020 : Alfred Worden, 88 ans, astronaute et ingénieur américain, pilote du module de commande et de service Apollo 15 en 1971... 2017 : Chuck Berry, 90 ans, guitariste et chanteur américain. L'un des pères fondateurs du rock and roll... 2016 : Joe Santos, 84 ans, acteur américain... 2014 : Louis Rochette, FCPA, FCA, 91 ans, Grand Chevalier du Cercle du recteur de la Fondation de l’Université Laval et membre du Cercle du doyen de la FSA... 2013 : Frank Selke Jr., 83 ans, qui a fait partie de l’organisation des Canadiens de 1951 à 1965 et qui y a occupé différentes fonctions... 2011 : Laurent Chabot, 70 ans, pharmacien... 2011 : Dr François Desbiens, 54 ans, vice-président du Collège des médecins... 2009 : Jean Dutil, 77 ans, ancien juge de la Cour du Québec et président de la Commission d'enquête sur le crime organisé (CECO)... 1995 : Jacques Labrecque, 77 ans, un des grands interprètes du folklore québécois.