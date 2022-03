Leur fillette emportée par la COVID: «On réapprend à vivre, un jour à la fois»

Une famille de Québec anéantie par le décès foudroyant de leur fillette de 4 ans tente de se reconstruire petit à petit, sans pour autant oublier leur « petite licorne » emportée trop tôt par la COVID-19.

« Comment tu annonces à ta femme que ta fille est morte ? Ç’a été une épreuve inimaginable, il n’y a pas de mots », raconte émotivement Anthony Allison, qui était au chevet de sa fille quand elle a rendu son dernier soupir, le 16 janvier dernier.

La petite Lexie, qui avait contracté le virus cinq jours plus tôt, a été retrouvée la nuit précédente pleurant sur le plancher de la maison, se plaignant de maux de ventre.

Blanche comme un drap, elle a perdu connaissance quelques instants plus tard.

Photo courtoisie

L’état de la fillette semblait s’améliorer dans les heures suivantes, après qu’elle eut été transportée au CHUL, même si de l’eau s’était accumulée autour de son cœur, qui présentait de l’inflammation.

On s’apprêtait d’ailleurs à la sortir des soins intensifs, le lendemain matin. Mais sans crier gare, le cœur de la fillette a tout simplement cessé de battre, en pleine nuit, alors qu’elle était en parfaite santé 36 heures plus tôt.

Vivre le moment présent

M. Allison et sa femme, Joanie Patry, ont accepté de se confier au Journal pour rendre un dernier hommage à leur « petite licorne ».

Ils souhaitent que leur témoignage puisse aider des familles qui vivent une situation similaire.

« On réapprend à vivre, un jour à la fois. Parfois, ça va mieux, parfois tu n’as plus le goût d’exister », soupire Mme Patry, qui souligne la difficulté de revivre chaque activité, aussi banale soit-elle, une première fois sans Lexie.

Photo courtoisie

La situation est d’autant plus compliquée que le couple a quatre autres enfants en bas âge, qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi leur sœur est « partie au ciel ».

« Ce drame-là nous a ramenés dans le moment présent, souffle de son côté le père de famille. Ça a été violent. On se rend compte que la vie est fragile. »

Photo courtoisie

La jeune fille, amoureuse des licornes depuis toujours, laissera un grand vide dans le cœur de ses proches.

Décrite comme la « protectrice de la famille », Lexie était toujours prête à prendre soin de son frère et de ses sœurs.

« La famille, c’est ce qui était important pour elle. C’est comme si elle savait que son passage allait être rapide », affirme Anthony Allison.

Jamais oubliée

Photo courtoisie

Pour éviter qu’elle soit oubliée, ses parents continueront de fêter son anniversaire chaque année.

Ils ont également « acheté » une étoile pour la rebaptiser en son nom et ont fait confectionner des pendentifs sur mesure contenant ses cendres.

« Ça nous permet de la garder vivante d’une certaine façon. On aura toujours une pensée pour elle », conclut Mme Patry.

Une vie transformée à jamais

La perte d’un enfant transforme une vie à jamais, mais il est important de savoir « accueillir la douleur » pour surmonter cette épreuve et apprendre à vivre avec elle.

« La première chose à faire, c’est d’accueillir le fait que ça fait mal, dans une société qui n’a pas le goût de voir cette douleur-là », explique Josée Masson, fondatrice de l’organisme Deuil-Jeunesse, qui vient en aide aux familles touchées par la mort d’un être cher.

Présence

La personne endeuillée doit trouver des gens qui sont capables de l’entendre dans sa douleur et de la regarder avoir mal sans détourner le regard ou essayer de lui changer les idées.

Ce dernier point est particulièrement important pour Mme Masson.

Elle déplore que de nombreux proches des personnes endeuillées évitent le sujet, par peur de vivre un malaise.

« La plupart des endeuillés me disent : “Je ne comprends pas, tout le monde fait comme si rien n’était arrivé.” Ils ont besoin d’en parler », affirme celle qui est aussi PDG de l’organisme.

Écouter ses besoins

Chaque personne vit son deuil différemment et c’est important de respecter le rythme et les besoins de chacun, même s’ils ne sont pas nécessairement acceptés par leur entourage.

Et cette situation peut se produire au sein même d’un couple endeuillé.

L’un aura envie de retourner travailler rapidement, tandis que l’autre aura envie de voyager, par exemple.

« Trop souvent, les gens vont se forcer à faire quelque chose qu’on [attend d’eux], alors que c’est contre leurs besoins. Ce ne sera pas positif », indique Josée Masson, soulignant qu’il ne faut pas s’attarder aux normes sociales.

« L’important, c’est de trouver des petites zones de mieux-être et d’accepter qu’on a le droit d’avoir de beaux moments malgré le deuil », poursuit-elle.