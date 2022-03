Accessoires de cuisine: que les saveurs explosent!

Si le paysage dessiné par l’hiver qui s’achève vous semble gris et terne, faites en sorte qu’il ne teinte pas vos repas en faisant exploser les saveurs à l’aide d’un pilon et d’un mortier.

Granit

Photo courtoisie, Linen Chest

Mesurant 12,7 cm, ce petit mortier en granit deviendra rapidement indispensable dans la cuisine. Après tout, c’est lorsque les herbes et les épices sont fraîchement moulues à la main qu’elles nous font cadeau de leurs plus intenses saveurs ! Exposez-le bien en vue, pour l’utiliser le plus souvent possible.

► linenchest.com > 29,99 $

Marbre

Photos courtoisie, IKEA

Le duo ÄDELSTEN, composé d’un mortier et d’un pilon en marbre dur, broie les épices efficacement, notamment en raison du mortier qui présente deux côtés de grandeurs et de tailles variées. Ainsi, il s’adapte à toutes les épices et herbes et à tous les autres aromates prêts à dévoiler leurs saveurs.

► ikea.ca > 19,99 $

Céramique

Photo courtoisie, Lee Valley

Lourd et stable, ce mortier signé Milton Brook est fait de céramique non vernie. Sa surface texturée permet de broyer les graines et les épices sans en absorber les saveurs ou les odeurs. Son bec verseur sert aussi de support pour le pilon muni d’un manche en hêtre, offrant une prise confortable.

► leevalley.com > 69,50 $

Acier inoxydable

Photo courtoisie, Walmart

Ce mortier et ce pilon en acier inoxydable de Fox Run peuvent être déposés dans le lave-vaisselle. Ils ne retiennent ni les odeurs ni les couleurs après usage. Le puits profondément arrondi du mortier permet de conserver les ingrédients sur le comptoir, prêts à parfumer !

► walmart.ca > 41,88 $

Bois et fonte

Photo courtoisie, La Guilde Culinaire

La combinaison de la fonte et du bois d’acacia confère à ce mortier et à ce pilon l’élégance et la fiabilité. Plus qu’un simple accessoire pratique au moment de rehausser les arômes d’un plat, il deviendra l’un des éléments vedettes de votre table et de votre cuisine. Invitez-le dans votre décor !

► laguildeculinaire.com > 69,85 $