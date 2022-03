Québec octroie 450 000 $ pour développer la production d’hydrogène vert

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi un appui financier à un projet de production d’hydrogène vert piloté par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

L’aide financière de 45 000 $ vise à soutenir une initiative de 1 million $ de la nouvelle chaire sur la production renouvelable d’hydrogène, financée par l’entreprise québécoise Innergex énergie renouvelable.

Le projet consiste à mettre au point des technologies de production et de stockage d’hydrogène vert en recourant à l’innovation en sciences des matériaux pour développer des catalyseurs et des électrodes performants et durables à faible coût.

«En plus de rendre les industries québécoises moins polluantes, l'hydrogène vert va contribuer à l'atteinte de nos cibles ambitieuses de réduction de gaz à effet de serre», a indiqué le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon dans un communiqué.

«L'hydrogène fait à partir de notre hydroélectricité sera l'un des plus verts au monde. On doit poursuivre la recherche afin d'optimiser sa production à grande échelle», a mentionné le ministre Fitzgibbon.

«La transition vers une économie plus sobre en carbone passe nécessairement par une utilisation accrue d'énergies renouvelables, comme l'hydrogène vert», a ajouté de son côté le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien.