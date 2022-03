Taiga Motors commence la fabrication des motoneiges électriques

Les premières motoneiges entièrement électriques de Taiga Motors ont commencé à être assemblées, mais à Montréal plutôt qu’à Shawinigan, en Mauricie, comme on l’attendait.

«L’équipe est très fière d’avoir débuté pour la première fois de l’histoire au monde, la livraison de motoneiges 100 % électriques», s’est enorgueilli Samuel Bruneau, président-directeur général de Taiga Motors et co-inventeur de la motoneige électrique.

Photo courtoisie

En juillet 2021, Taiga avait pourtant annoncé que l’usine commerciale serait construite à Shawinigan. Le chantier devait s’ouvrir un mois plus tard. Or à ce jour, rien n’a bougé sur le terrain choisi.

Taiga assure que ses plans pour Shawinigan n’ont pas changé.

«Nous, on vise à construire plus de 50 000 unités par année [de motoneiges et de motomarines] et ça, il faut que ça se fasse à Shawinigan», a insisté Samuel Bruneau.

Le maire de Shawinigan demeure tout de même confiant malgré le retard du projet. «Le terrain est acheté. Le financement est attaché. Les résolutions sont adoptées», a confié Michel Angers.

Pour la construction à Shawinigan, Taiga avait obtenu un financement sous forme de prêts de 40 millions de dollars de la part de Québec et d’Ottawa.

«La vallée de la batterie, la vallée de l’énergie renouvelable je pense que j’y crois beaucoup», a lancé le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, pour exprimer sa ferme volonté de voir les véhicules récréatifs électriques être bel et bien fabriqués à Shawinigan.

Le ministre François-Philippe Champagne tient lui aussi à se faire rassurant. «Écoutez, il n’y a pas d’enjeu. Le financement c’est pour l’usine à Shawinigan», a martelé le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.