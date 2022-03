Un Trifluvien part aider les réfugiés en Moldavie

Au 23e jour de bombardement en Ukraine, un Trifluvien se dirige vers la Moldavie pour aider les réfugiés qui convergent par milliers vers ce pays voisin.

Philippe Picory doit prendre l'avion vendredi soir en direction de la Roumanie pour se rendre par la suite en voiture à Chișinău, capitale de la Moldavie.

L'homme qui est aussi entrepreneur en construction s'est vite senti interpellé par le conflit en Ukraine. C'est en regardant les nouvelles et en discutant avec ses filles qu'il a senti qu'il devait agir. «Samedi dernier, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, j'ai regardé mon horaire et je me suis dit, je peux y aller», a confié l'homme d'action.

Il a donc pris contact avec le docteur de l'Hôpital de Saint-Jérôme, Julien Auger, qui est en mission humanitaire aux portes de la Pologne et de l'Ukraine. Ce dernier lui a transmis les coordonnées d'une journaliste. Celle-ci lui a fait part des besoins en Moldavie. Il a ensuite acheté son billet d'avion et réorganisé son horaire. «J'ai de bons gars sur le chantier. Ils sont fiables. Mes clients ont confiance aussi. Tout le monde trouve ça cool», a raconté l'entrepreneur en construction.

Il ne cache pas que certaines personnes de son entourage sont inquiètes. De son côté, il assure qu'il ne traversera pas la frontière pour rejoindre la zone de guerre. «S'il y a un risque, c'est certain que je vais reculer. Je ne mettrai pas ma vie en péril», a-t-il ajouté.

Philippe Picory assumera l’ensemble des frais liés à son voyage humanitaire. Il profitera de son passage pour offrir des trousses de premiers soins. Il s’agit du fruit d'une collecte de fonds organisée par son ami David Lauzière qui lui permettra d'offrir ces équipements médicaux. Ce dernier a amassé près de 4000$ pour la cause.

Plus de 100 000 Ukrainiens se sont réfugiés en Moldavie depuis le début de la guerre en Ukraine. Un afflux important, pour le pays le plus pauvre d'Europe et ses 2,6 millions d'habitants.