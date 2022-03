Une date de péremption sur le vin?

On dit souvent qu’il est préférable de boire un vin trop tôt que trop tard. Pourquoi alors ne pas indiquer une date « meilleur avant » sur l’étiquette ?

Rien de plus fâchant que sortir une bouteille longuement attendue pour se rendre compte que le vin, une fois dans le verre, est complètement oxydé, dépassé, pour ne pas dire mort. On se dit qu’avec l’avancement de la science et la réglementation en matière de protection du consommateur, apposer une date d’expiration sur l’étiquette n’est peut-être pas si fou que ça. L’ennui, c’est que le vin « n’expire » pas au sens propre comme le lait ou la viande après une certaine date. On ne risque pas de s’empoisonner en goûtant un vin passé.

Cela dit, le goût du vin change avec le temps. Or, même là, les producteurs qui connaissent habituellement les limites de leurs vins sont souvent surpris par leur évolution. Dans un sens, comme dans l’autre. Certains vins qui auraient dû se « faire » plus vite peuvent parfois dépasser les attentes alors qu’à l’inverse, certains vins supposément bâtis pour la garde peuvent s’abîmer plus rapidement que prévu. Sachez qu’à ce jeu de qui peut vieillir le mieux, toutes les bouteilles n’évoluent pas de la même façon. Les vins ne naissent pas tous égaux, évidemment. Mais plus que tout, ce sont les conditions de garde qui auront le plus grand impact sur la qualité d’un vin dans le temps. Ainsi, une bouteille conservée au fond d’une garde-robe a beaucoup plus de chance d’évoluer rapidement et de se gâcher qu’une autre qui serait conservée dans un endroit frais et à l’abri des variations de température.

Buvez moins. Buvez mieux.

Vignoble Rivière du Chêne, William 2021, IGP Québec

Photo courtoisie

Canada 12 %

1,8 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 744169

Un véritable assemblage de cinq cépages bien de chez nous : seyval blanc, vandal-cliche, frontenac blanc, vidal et acadie. Vinifié et élevé en cuve inox dont quelques mois sur lie. Le 2020 est aussi bon que l’an passé, voire meilleur. Des saveurs franches de miel, de pêche et d’herbe, de l’amplitude et une colonne vibrante. Toujours l’un des meilleurs rapports qualité/prix au rayon des blancs québécois.

Marchesi Incisa della Rocchetta, Valmorena 2019, Barbera d’Asti

Photo courtoisie

Italie 14,5 %

3,4 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 12661480

Beaucoup de plaisir avec ce barbera d’asti élaboré par la famille Incisa della Rocchetta que l’on connaît aussi pour le fameux Sassicaia, l’un des grands vins italiens ayant donné naissance au concept de « super toscans ». Sachez que le barbera peut donner des vins lourds et tanniques, mais lorsqu’il est entre bonnes mains, il peut se montrer pur et lumineux avec un fruité croquant. C’est exactement ce qui se passe ici avec un nez bien parfumé de cerise, d’anis, de violette et une impression herbacée. C’est frais et digeste malgré une matière riche et une sensation capiteuse en finale. Servir idéalement autour de 14-15 °C.

Château La Tour de Beraud 2020, Costières de Nîmes

Photo courtoisie

France 13,5 %

1,7 g/L - Biologique | ★★1/2 | $$

Code SAQ : 12102629

Le couple Anne et François Collard du Domaine Mourgue du Grès est également derrière le Château La Tour de Béraud, un petit domaine situé lui aussi sur les costières. Le rouge se démarque par la présence dans l’assemblage du marselan, un cépage issu du croisement entre le cabernet-sauvignon et le grenache auquel s’ajoutent carignan et syrah. Le 2020 est toujours aussi juteux et charpenté avec des notes de prune, de cassis, de poivre et une pointe de cacao.

Alpha Domus, Syrah The Barnstormer 2019

Photo courtoisie

Nouvelle-Zélande 13 %

1,4 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 13353251

Belle syrah qui charme d’entrée de jeu avec son nez bien ouvert et ses parfums typiques de fruits noirs, de poivre, d’olive et une touche vanillée/épicée qui indique un élevage en fût de chêne. En bouche, le vin montre une bonne amplitude, des tanins présents et arrondis, une bonne persistance et une sensation de fraîcheur. Un style Nouveau-Monde assumé qui plaira même aux puristes et aficionados des syrahs rhodaniennes.

Le Caillou, Côtes du Rhône blanc 2020

Photo courtoisie

France 13,5 %

1 g/L - Biologique | ★★★★ | $$

Code SAQ : 14716923

Reconduction de cette petite merveille dans de nombreuses SAQ du Québec. L’exemple par excellence de ce que devrait goûter un bon blanc du sud de la France. Un assemblage dominé par le viognier complété par la clairette, la roussanne et le grenache blanc. Nez aguicheur, comme une brise chaude de mer à laquelle s’ajoutent des notes de lavande, d’orange et de pêche. Matière dense et découpée par une acidité vive. Finale longue, puissante et vaporeuse. Très impressionnant à ce prix. Ça mérite quatre étoiles.