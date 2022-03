Une injustice fiscale pour les petits entrepreneurs

Hâte de voir si, dans son budget de mardi prochain, le ministre des Finances Eric Girard va corriger l’injustice fiscale dont sont victimes 38 000 PME québécoises.

Il s’agit des petites entreprises des secteurs de la construction et des services dont le nombre d’heures des employés rémunérés est inférieur à 5000 heures par année, cela équivalant à moins de trois employés à temps plein.

Non seulement le gouvernement de François Legault les empêche de bénéficier des crédits d’impôt visant à aider les PME aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, mais en plus il empêche ces 38 000 petites entreprises de bénéficier de l’alléchant taux d’impôt réduit offert aux petites et moyennes entreprises québécoises, communément appelé DPE (déduction pour petite entreprise).

Le taux d’imposition provincial applicable aux revenus imposables donnant droit à la DPE est 3,2 %. C’est 8,3 points de pourcentage de moins que le taux d’imposition général de 11,5 % que Québec applique aux sociétés non admissibles à la DPE.

Écoutez l'édito économique de Michel Girard diffusé chaque jour en direct 6 h 50 à QUB radio :

SCANDALEUX

C’est donc dire que ces 38 000 PME québécoises doivent payer un taux d’impôt provincial 3,6 fois plus élevé que celui des PME admissibles à la DPE.

Dixit François Vincent, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) : « Il faut voir les choses en face, cela n’a aucun sens et c’est tout simplement scandaleux ! »

« Le gouvernement du Québec impose non seulement ces petites entreprises comme des multinationales, ajoute-t-il, mais en plus il leur bloque l’accès à des aides cruciales pour qu’elles puissent affronter la crise de la pénurie de main-d’œuvre. Comment pourrions-nous imaginer une politique fiscale encore plus défavorable aux petites entreprises ? »

C’est en s’appuyant sur un sondage auprès de ses membres que la FCEI implore François Legault et son ministre des Finances de corriger l’iniquité fiscale dont sont victimes les 38 000 petites sociétés œuvrant dans les secteurs de la construction et des services.

Les deux principales demandes des membres de la FCEI sont : « Diminuer les taxes et les impôts (ce que 57 % des membres souhaitent) et bonifier les crédits d’impôt pour entreprises pour leur permettre d’offrir de meilleures conditions de travail (49 % des membres le demandent). »

FRUSTRATION

C’est d’autant frustrant pour nos 38 000 petites sociétés qui n’ont pas accès au taux d’imposition réduit de la DPE alors qu’ailleurs au pays, de telles sociétés ont droit à des taux d’imposition accommodants allant de 2 à 3 %, selon les provinces.

Lorsque le gouvernement du Québec a assujetti les PME des secteurs de la construction et des services au fameux critère d’un minimum de « 5000 heures rémunérées » pour accéder à la DPE, il visait plus particulièrement les professionnels (dont les médecins) qui s’incorporaient dans le dessein de payer moins d’impôt provincial.

Le problème ? En agissant de la sorte, Québec a énormément nui à la grande majorité des petites sociétés, et ce, en les traitant fiscalement comme des multinationales.

Ce n’est sûrement pas en pénalisant de la sorte les 38 000 petites entreprises québécoises des secteurs de la construction et des services que François Legault va combler l’écart de richesse que l’on a avec l’Ontario.

Que le gouvernement Legault veuille bloquer l’accès à la DPE aux médecins incorporés, c’est une mesure gouvernementale socialement défendable. Mais empêcher les petites sociétés d’accéder à la DPE, ça, c’est inacceptable !