Vision pessimiste?

Je m’inscris en faux contre des critiques qui prétendent que je suis pessimiste, alors que mon seul objectif est de combattre à la fois le déni pratiqué par nombre de Québécois sur des questions où il faut prendre position et sur une vision enrobée de guimauve aromatisée aux bons sentiments sur le Québec d’aujourd’hui.

Je suis infiniment reconnaissante aux 166 professeurs de cégep qui ont cosigné le texte publié il y a deux jours dans Le Journal par Gabriel Coulombe, professeur d’économie au cégep Garneau, à Québec, en faveur de l’application de la loi 101 au collégial.

Nous savions déjà que les cégeps anglophones à Montréal, au premier rang le collège Dawson, ont un taux de diplomation de 53 % des effectifs totaux. Or la proportion d’étudiants anglophones montréalais ne représente, elle, que 17 %.

L’avenir du Québec français à moyen terme s’annonce dramatique. Au cégep Champlain – St. Lawrence, à Québec, 75 % des étudiants sont francophones. Ces étudiants, triés sur le volet, représentent l’élite québécoise de demain. Hélas, plus choquant encore, 63 % de leurs professeurs sont eux-mêmes francophones.

Scandale

Si cette situation ne semble pas scandaliser et les étudiants et leurs enseignants et leurs parents, c’est qu’il est peine perdue de continuer le combat collectif pour la survivance du français.

Je me souviens que durant mes études secondaires, à Montréal, chez les sœurs de Sainte-Croix, quelques élèves francophones des quartiers anglophones non seulement s’adressaient à nous en anglais pendant la récréation, mais elles avaient changé leur prénom. Nicole voulait qu’on l’appelle Nicôle, Andrée préférait Audrey et Marguerite, Margaret. Cela faisait « riche » et indiquait leurs quartiers de parvenus, tel Ville-Mont-Royal. Elles étaient culturellement branchées sur les États-Unis et non sur la France, qu’elles estimaient « retardée ».

J’étais déjà bilingue, mais je refusais de parler anglais avec elles. De nos jours, les jeunes se parlent en anglais au quotidien et manifestent du dédain pour les nationalistes qui radotent. Bientôt, certains liront les nécrologies en applaudissant à leur départ vers un ciel par définition anglophone, il va de soi !

Comment expliquer que l’enseignement de l’anglais dans le système francophone est si déficient, par ailleurs ? À ce jour, aucun ministre de l’Éducation ne s’est vraiment intéressé à cette question.

Écoutez l'édito de Denise Bombardier à l'émission de Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 8 h via QUB radio :

Solution

Ne vaut-il pas mieux que tous les étudiants québécois apprennent en classe un anglais de qualité plutôt que celui « argotisé » auquel ils sont exposés sur les réseaux sociaux et dans les médias qui leur sont réservés ?

Compte tenu de l’état du français et de son statut dévalorisé au Québec, étant donné que le gouvernement Legault est lui-même ambivalent sur la question de l’encadrement de l’enseignement en français, à part le ministre Jolin-Barrette, obligé de freiner ses ardeurs faute d’appuis chez ses collègues, la lettre ouverte vibrante et intellectuellement remarquable des professeurs de cégep devrait être prise en considération par le gouvernement. Pour François Legault, c’est un pensez-y-bien.

Bien sûr, au vu d’une pandémie qui dure déjà depuis deux ans et devant la menace d’une guerre imminente avec la Russie, la question de la langue peut paraître complètement déplacée. Malheureusement, le temps joue contre nous. Le fait d’être actuellement un peuple majoritairement francophone n’est plus un statut qui sert de garde-fou pour l’avenir. Nous continuons d’être divisés entre nous face aux anglophones. Qui oserait le nier ?