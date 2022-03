Voici le dernier-né de la famille Galaxy série A, l’A53 5G

Ce nouveau A53 5G est doté d'un grand écran, d'une pile plus endurante, de nombreux capteurs photo et de versions couleurs pour intéresser les personnes à la recherche d'un téléphone intelligent de milieu de gamme. En plus d'être doté de nombreuses fonctionnalités, le Galaxy A53 présente un design sobre, mais plaisant qui lui confère un certain avantage haut de gamme.

Cet appareil représente plus de la moitié (58 %) des ventes totales de téléphones intelligents du groupe sud-coréen. Pas étonnant qu’il soit très populaire sur la planète Android, même s’il est dépourvu de technologies de pointe comme le format pliable du Fold Z 3 ou aussi séduisant que le S22 Ultra.

Fait intéressant, ce téléphone A53 entre en compétition directe avec le nouveau iPhone SE qu’Apple a lancé la semaine dernière.

Photographie améliorée

À première vue similaire au Galaxy A52 5G, le nouveau A53 5G possède un capteur de caméra principal de 64 mégapixels que Samsung dit « nouveau et amélioré». Les nouvelles capacités de traitement des photos de l'appareil devraient se traduire par une amélioration des détails et des couleurs, ainsi que des performances en basse lumière.

Outre le capteur photo principal de 64 Mpx, l’appareil est doté d’un capteur photo ultra-grand-angle de 12 Mpx, d'un appareil photo à faible profondeur de champ de 5 Mpx (pour les portraits avec arrière-plan flou) et d'un appareil photo macro de 5 Mpx (pour les photos en gros plan).

Samsung

Comme sur ses autres appareils haut de gamme, le fabricant a intégré au A53 des fonctions de retouche photo, notamment des outils permettant d'effacer les objets indésirables en arrière-plan et de convertir d’anciennes photos.

Autonomie et mises à jour

Sous le capot, Samsung a intégré son processeur maison Exynos 1280, et non des puces de Qualcomm, son fournisseur habituel.

La pile choisie offre une capacité de 5000 mAh capable, selon Samsung, de tenir deux jours. En comparaison, le prédécesseur A52 possède une pile de 4500 mAh.

Le nouveau téléphone recevra également quatre générations de mises à jour du système d'exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, soit une année supplémentaire par rapport au Galaxy A52 5G pour les mises à jour générales et la sécurité.

Écran

Si vous aimez les grands écrans mobiles, vous serez ravis, car celui de l’A53 s’étend sur 6,5 po en diagonale. Quant à la résolution, celle-ci est du type Full HD+ et son taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz, un taux qui plaira aux amateurs de jeux vidéo.

Disponibilité

Sur le site de Samsung, le Galaxy A53 5G est disponible en précommande à partir du 17 mars 2022 et en vente à partir du 1er avril 2022 sur Samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les principaux opérateurs et détaillants partenaires au Canada au prix de 589,99 $ (prix courant).