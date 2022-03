LAFLAMME, Marc



À son domicile, le 15 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Marc Laflamme, époux de madame Andrée Gilbert. Il était le fils de feu Simone Michaud et de feu René Laflamme. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse Andrée Gilbert; ses enfants: Jérôme (Chantal Lussier) et Katherine (Ron Teichert); ses petits-enfants: Arran, Antoine, Charles, Véronique, Charlotte; la mère de ses enfants Michèle Hallé; son frère Simon; ses belles-sœurs: Louise Boulanger et Céline Olivier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le Dr Christian Têtu, le personnel de l'IUCPQ et celui du CLSC Sainte-Foy pour les bons soins prodigués.