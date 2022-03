TREMBLAY, Andrée Jobin



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 9 mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Andrée Jobin, épouse de feu André Tremblay. Elle était la fille de feu Juliette Bédard et de feu Jean-Baptiste Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h15, suivi de la mise en niche au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Stephan Tremblay (Sonia Dumont); ses petits-enfants: Dylan, Brendan et Alexandre. Elle était la sœur de: Gaston, feu Denise (Marcel Blouin), feu Monique, feu Benoit; de la famille Tremblay, elle était la belle-sœur de: Monique (feu Léopold Bédard), Micheline (Alexandre Shamie), feu Claude (Brigitte Van Coillie), Denis, Jean-Louis, Roger (Nicole Blais), Réjean (Carole St-Laurent). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain: Nahima, Michel, Anne-Sophie, Natacha et toute l'équipe du 3e, pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à DIAVIE (Les diabétiques de Québec), 180-979, de Bourgogne, Québec, G1W 2L4, 418 656-6241 - https://www.jedonneenligne.org/diavie/DIM/