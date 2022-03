DION, France



À la Maison Michel-Sarrazin, le 22 décembre 2021, à l'âge de 60 ans, est décédée dame France Dion, fille de feu M. Léon Dion et de feu dame Denyse Kormann. Elle demeurait à St-Jean, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50,Elle laisse dans le deuil sa fille: Véronique (Pierre-Luc Verret); ses petits-enfants: Albert et Charlotte; ses frères et ses belles-sœurs de la famille Dion:Patrice (Cécile Gauthier), Stéphane (Janine Krieber), Georges (Chantal Dubois), Francis (Céline Prévost), sa mère biologique Mme Irène Jones (Frank Kelley); ses frères et sœurs de la famille Veilleux: Pierre (Laura Lee Annis), Alain, Guy, Éric (Claudine Picard), Sylvie, sa grande amie Mme Thérèse Pelletier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Un remerciement spécial à Mme Madeleine Bouchard, infirmière et au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1. Par téléphone au 418 687-6084 / www.michel-sarrazin.ca