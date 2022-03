CORMIER FORTIN, Cécile



À Québec, le 9 mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Cécile Cormier Fortin. Épouse de feu Joseph Alphonse Fortin. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réal (Monique Dion), Claire (Denis Bourbonnais), Marthe (Serge Vaillancourt), Lise (feu Gaétan Beaumont), feu Sylvie (Richard Verrault), Solange, Louise et Suzanne (Clément St-Laurent); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris; son beau-frère Antoine Fortin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. En plus de son époux elle est allée rejoindre sa fille Sylvie et son fils Claude et tous ses frères et sœurs décédés. La famille recevra parents et amis en présence du corps àle mercredi 30 mars 2022 de 19h à 21h etde 9h à 14h,Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la Seigneurie auprès de son époux. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement.