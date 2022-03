DUPUIS, André



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, Québec, le 13 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur André Dupuis. Née à St-Jean I.O. le 22 juin 1933, il était le fils de feu dame Béatrice Turcotte et de feu monsieur Origène Dupuis. Il demeurait à St-Jean I.O.Les cendres seront déposées au cimetière St-Jean I.O. à une date ultérieure. Monsieur Dupuis laisse dans le deuil son frère, sa sœur et sa belle-sœur : Suzanne (feu George Frenette), Thérèse Charest (feu Raymond), Jean, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. André était également le frère de : Adrien (Julienne Blanchette), Marie (Adélard Mainguy), Élianne, Marcel, Dominique, Lionel, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins et l'accompagnement offert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Site : www.gilleskegle.org, Tél. : 418-524-2626. Les Funérailles sont sous la direction de :