GIGUÈRE, Jean-Guy

À l'unité des soins intensifs de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Giguère, époux de dame Lucienne Mercier, fils de feu François Giguère et de feu Eugénie Pichette. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucienne; ses enfants : Marc (Cynthia Cauchon) et Sylvie (Mario Racine); ses petits-enfants : Catherine et Carol-Ann; ses frères et sœurs : Antonine (feu Willy Barrette), Pierrette (Amédée Bouchard) et Antonin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier ses voisins monsieur et madame Massicotte ainsi que le personnel soignant de l'hôpital Laval qui ont été présents et l'ont soutenu durant ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, web : https://fondation-iucpq.org/