JULIEN, Germain



À Québec, le 12 mars 2022, à l'âge de 82 ans, à la suite d'une courte maladie, est décédé Monsieur Germain Julien. Il demeurait à Saint-Augustin-de Desmaures.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Lindsay, sa sœur Pierrette, ses frères Yves (Ghislaine Trudel) et Paul, les membres de la famille Lindsay et plusieurs autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Diplômé en science politique, sa vie professionnelle a été consacrée à la recherche, principalement à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP). À sa retraite, il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de Pont-Rouge. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.