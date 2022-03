PERREAULT, Clément



Au Centre d'hébergement Saint-Marc-des-Carrières, le 1er mars 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Clément Perreault, fils de feu madame Yvonne Bertrand et de feu monsieur Robert Perreault. Il demeurait à Saint-Alban.Il laisse dans le deuil ses enfants: Valérie (Jonathan Careau), Daniel, Simon et Sébastien; ses petits-enfants: Lila et Elzéa, ainsi que leur mère Emilie Garneau; ses sœurs et son frère: Anita, Françoise (Jacques Marchand), Marie-Thérèse, Louise (Michel Baril), Michel (Pierrette Perron) et Jocelyne (Dinesh Gill); la mère de ses enfants France Leduc; ses amis de la Fraternité des Marins, Brotherhood Forever; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à toute l'équipe de l'aide à domicile et celle du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Un merci particulier à Denise Naud pour son accompagnement chaleureux.