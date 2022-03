CARON, Victor



" Une vie bien remplie,un repos bien mérité. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Victor Caron, survenu le 25 février 2022 à l'hôpital St-François d'Assise, à l'âge de 97 ans. Il est allé rejoindre son épouse adorée (feu Lucille Langlois). Il était le fils de feu Marie-Ange Pouliot et de feu Emmanuel Caron. Il demeurait à la Résidence Place Alexandra à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 19 h à 21 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Louis-de-Courville. Il laisse dans le deuil ce qu'il avait de plus cher, sa famille. Ses enfants: Pierre (Jocelyne Voyer), Danielle (Gaétan Sergerie), Denis (Danielle Vézina), Marc (Murielle Fortin); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants dont il était tellement fier: Marie-France (Christian Nadeau et leurs enfants, Juliette et Ulysse), Benoit (ses enfants, Landon, Ryan, Madison et Brayden), Estelle (Simon Castonguay-Lapointe et leurs enfants Laury et Léo), Jean-Denis (Frédérique Boutet et leurs enfants Élisabeth et William), Jonathan (Cindy Tremblay et leurs enfants Camille et Océane). Outre sa famille, il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Il était le frère de feu Rachel (feu Robert Gagné), feu Robert (Katryne Cain), feu Marie-Paule et feu Maurice (Raymonde Parent). Il était également le beau-frère de la famille Langlois: feu Charles (feu Hélène Soucy), feu Françoise (feu Albert Paradis), feu Madeleine (feu Octave Montambeault), feu Paul-Émile (feu Fernande Noël), feu Thérèse (feu Roger Lavoie), feu Antoinette (feu Wellie Savard). La famille tient particulièrement à remercier la direction et le personnel de la Résidence Place Alexandra où papa a vécu de très belles années. Nous remercions également les docteurs Maurice Lavoie et Louise Côté pour leurs bons soins et leur humanisme ainsi que le personnel médical de l'hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com ou à l'Association des personnes avec une déficience de l'audition (ADPA), tél.: 1-855-675-4662, site web: www.apda.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.