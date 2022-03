AUBÉ, Évariste



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 13 mars 2022, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé monsieur Évariste Aubé, époux de feu Laurette Racine et fils de feu Rosaire Aubé et de feu Exilia Bilodeau. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Notre-Dame-de-Buckland. Monsieur Évariste Aubé sera exposé aule jeudi 24 mars en soirée de 19h à 21h30 ainsi que le vendredi 25 mars, jour des funérailles, à compter de 9h30.et ultérieurement l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Richard Baillargeon), Richard, Roger, Hélène (Simon Morin) et André (Carolle Morin); ses petits-enfants: Mélanie, Mélisa et Joanie Baillargeon, Koralie Fortin, Maxime et Anny-Léa Aubé; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Kaïla, Kelly-Ann, Jordan, Alyson, Mégane et Nathan. Il était le frère de Alice (feu Robert Fournier), Juliette (feu Alphonse Fournier), Marie-Claire (René Racine), Jeannine (feu Léandre Bourdon), Arthur (Rachel Faucher), Adrien (feu Charline Pomerleau), feu Monique (Clermont Chabot), Thérèse (Sylvio Deblois), feu Olivette (feu Claude Carrier), Gilberte (feu Germain Pouliot), Anatole (Clémence Audet) et Jovette (Louison Thompson). Il était le beau-frère de René (Marie-Claire Aubé), feu Fernand (Françoise Lamontagne), Marcel (Marie-Paule Bédard), feu Yvon, feu Germain (feu Eva Van Sanford) et Yolande (feu Marcel Chabot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du président Kennedy Nord casier postal 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.