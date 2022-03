BOUTET, Bruno



La maladie ne t'a pas épargné, mais avec courage tu l'as combattue! Reposes en paix!Nous avons l'immense chagrin de vous annoncer le décès de Monsieur Bruno Boutet, époux de Mathilde Pelletier, fils de feu Gaudiose Boutet et feu Marie Grenier. Il est décédé suite à une longue maladie, à son domicile de Québec, le lundi 28 février 2022 à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mathilde, ses enfants: Chantale (Michel Martin), Brigitte (Richard Grenier); ses petits-enfants: Mélanie et Stéphane Martin, Daniel, Francis et Isabelle Grenier; ses arrière-petits-enfants: Océane Dion, Orélie et Anabelle Martin; ses frères et sœurs feu Fernand (feu Françoise Wagner), feu Gaston (feu Rachèle Champoux), Marthe (feu Georges Gingras), feu Madeleine (feu Gérard Lefebvre), Gustave (feu Léonie Vézina), Jean-Paul (Madeleine Dufour) et Richard Boutet (Anne Julien); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Clément (Madelyne Valcourt), feu Maurice (Gisèle Lebel), Nicole, Candide (Jean-Guy Boulé), feu Jacques (feu Carmen Lévesque) et Françoise Pelletier (feu Yves Bélanger); de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h.Ses filles, Chantale et Brigitte, tiennent à remercier chaleureusement l'équipe de soins palliatifs du CLSC des rivières du CIUSSS de la Capitale Nationale pour le service hors-pair, les interventions professionnelles et les soins bienveillants. Plus particulièrement, nous remercions Martine Lévesque, infirmière; Ariane Côté-Paquet, travailleuse sociale; Nora Poitras, ergothérapeute; Dre Karine St-Hilaire et Dr Pierre Jinchereau. Votre présence chaleureuse a grandement contribué au confort de notre père. Merci également pour le soutien et votre écoute envers nous! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, tél.: 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.