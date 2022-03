Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Bootlegger

Après avoir été présenté en ouverture du Festival du nouveau cinéma l’automne passé, Bootlegger, le très réussi premier long métrage de la cinéaste et artiste multidisciplinaire d’origine algonquine Caroline Monnet, vient de débarquer sur les plateformes de vidéo sur demande. À la fois réaliste et poétique, le film nous transporte dans une réserve autochtone du Nord-du-Québec où un débat sur la vente d’alcool libre fait rage. Pascale Bussières offre une performance convaincante dans la peau d’une contrebandière qui profite du trafic illégal d’alcool dans cette communauté.

► Où : offert en vidéo sur demande

— Maxime Demers

Phénomènes aériens inexpliqués

Témoin de lumières étranges flottant au-dessus de l’île Keats, en Colombie-Britannique, Mélissa Offner s’est lancée à la rencontre de passionnés d’ufologie et de scientifiques de partout au pays pour mieux comprendre ces phénomènes aériens inexplicables. Le fruit de ces recherches est présenté ce soir à 22 h 30 avec le documentaire Dossier OVNIS dans le cadre de l’émission Doc Humanité sur ICI TÉLÉ. On peut aussi le voir en ligne sur ICI TOU.TV.

► Où : sur ICI TÉLÉ ou ICI TOU.TV

— Yves Leclerc

Le plaisir d’enquêter avec Rita

Voilà un court roman qui fait du bien et qui nous tire, dès les premières pages, bien loin de la morosité ambiante des derniers mois. Quel bonheur de suivre les aventures de Rita, cette héroïne âgée... de 82 ans ! Elle n’a pas la langue dans sa poche, s’exprime en joual à la manière joyeuse des personnages de Michel Tremblay, fait dans l’humour noir et ne craint pas de s’avouer intérieurement ses petites et plus grandes faiblesses. On aime son tempérament frondeur, ses réflexions sur la solitude à deux ou sur la vieillesse, et son petit côté enquêteuse lui donnant envie de démasquer les magouilleurs sévissant dans son immeuble et « dans le parking du McDonald’s à côté du bloc ». Le tout en naviguant entre anciennes et nouvelles amitiés, non-dits familiaux, nouveau passe-temps la faisant assister à de véritables procès et inévitables mêlées avec la maladie ; 193 pages de pur plaisir !

► Où : Rita enquête, un roman de Claude Champagne

— Sarah-Émilie Nault