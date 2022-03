Comme une saveur de défaite

Pour une rare fois, Wilfried Nancy était visiblement irrité après la rencontre. Et pourtant, son équipe venait de récolter son premier point de la saison.

C’est la manière dont ce point est venu, alors que l’équipe a laissé glisser une avance de deux buts contre une équipe qui jouait avec un joueur en moins, qui l’a dérangé.

« On a joué en milieu de semaine, on est venus à Atlanta et on a contrôlé le match ? On se doit de le gagner. Pour moi, nous avons perdu cette partie », a-t-il insisté dans une envolée émotive.

« Un match doit être plié. On est en contrôle du match, il a été construit d’une bonne façon. C’est dur à encaisser parce qu’on a disputé une bonne partie, mais ce sont encore une fois les moments. »

Mauvais moments

Comme pour renforcer ce que Nancy a déjà dit, son équipe a livré un meilleur duel que son adversaire. Ce sont les petits détails qui ont fait la différence.

« On savait qu’ils allaient pousser dans les 15 ou 10 dernières minutes, mais on était en contrôle. On a perdu la balle dans des mauvais moments plutôt que de faire le jeu qu’on aurait dû faire. »

L’air très frustré, Djordje Mihailovic ne semblait pas du tout digérer ce qui venait de se produire quand il s’est présenté en visioconférence.

« J’avais l’impression qu’on était en contrôle pour la majorité de la seconde demie.

« Quand ils ont reçu leur carton, on ne leur donnait plus rien. Revenir de deux buts dans les dix dernières minutes pour obtenir un résultat, ce n’est pas acceptable.»

Le milieu de terrain a insisté sur l’imputabilité des joueurs pour ce début de saison difficile.

« Ce sont encore une fois des erreurs naïves qui mènent à ces buts. Nous allons tous devoir nous regarder avec insistance parce que nous sommes tous responsables de ce qui se passe.»

Bien joué, Koné

Dans le rayon du positif, Ismaël Koné a connu le meilleur match de sa jeune carrière avec un but, une passe et un pénalty provoqué.

Sa performance a mené Mihailovic à lui lancer des fleurs.

« Il a commis une erreur sur le premier but d’Atlanta, c’est très impressionnant de le voir rebondir de la sorte. Il a été impliqué dans chacun de nos trois buts.

« Ça démontre la qualité d’un jeune joueur qui a un plafond de développement très élevé à mon avis.»