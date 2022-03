Comment bien se protéger lors de l’achat d’une maison neuve ou dans un projet de rénovation?

Vous avez probablement entendu un jour ce proverbe : mieux vaut prévenir que guérir.

Il s’applique bien sûr à toutes les situations de la vie et encore plus dans le monde de la construction. La prévention ainsi que bien se préparer pour votre projet vous éviteront beaucoup de casse-tête et de potentielles pertes d’argent. Voici quelques recommandations pour votre prochain projet.

1 - PUIS-JE ME LE PERMETTRE ?

Quel que soit votre projet, de rénovation ou de construction de maison neuve, la première étape est de vous faire préparer un budget pour ensuite le présenter à votre banquier. Il déterminera avec vous votre capacité d’emprunt et vous évitera de manquer d’argent en cours de route. Avez-vous déjà vu des maisons à vendre dont la rénovation est à moitié terminée ? Je suis prêt à parier qu’ils ont manqué d’argent en cours de projet. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation.

2 - HYPOTHÈQUE LÉGALE DE CONSTRUCTION

Vous vous faites construire une nouvelle maison ou vous effectuez des rénovations dans votre maison.

Saviez-vous que si votre entrepreneur ne paie pas ses sous-traitants, vous pouvez être tenu responsable de les payer même si vous avez payé en totalité votre entrepreneur ?

Les sous-traitants ont 30 jours après la fin des travaux pour publier une hypothèque légale de construction sur les titres de la maison qui leur donne le droit de se faire payer avant tout le monde incluant la banque.

Comment se protéger ?

Il est recommandé de faire vérifier son offre d’achat par un notaire. Plusieurs hésitent à cause des frais, mais c’est une erreur. Le notaire peut vous conseiller sur certaines clauses à ajouter pour vous protéger, par exemple échelonner les déboursés jusqu’à 35 jours après la fin des travaux, ou obliger l’entrepreneur à donner une quittance des sous-traitants avant de faire les déboursés.

3 - INFORMEZ-VOUS DES DÉLAIS

Si votre entrepreneur dépasse le temps prévu de rénovation ou de construction, quel est l’impact pour vous ? Avez-vous une maison ou un logement que vous devez quitter ? Est-ce que vous perdrez une location de votre logement au sous-sol ?

Il est important de vous laisser un peu de temps entre la fin prévue des travaux et le moment où vous emménagez. Il y a souvent des imprévus, tels, ces temps-ci, la disponibilité des matériaux et la rareté de la main-d’œuvre. Une clause avec pénalité pour les délais avec les entrepreneurs n’est pas vraiment envisageable présentement, car ils ne manquent pas de clients.

4 - DÉBOURSÉS

Faites attention de ne pas débourser plus que l’avancement des travaux. Aucun besoin de donner 30 % de dépôt lors de la signature du contrat. Il est normal dans le domaine de la construction de fonctionner avec des déboursés pour protéger autant l’entrepreneur que l’acheteur. Demandez à votre entrepreneur s’il possède une assurance de protection des dépôts et quel est le montant couvert.

5 - VISITE DU CHANTIER

Il est important de demander à votre entrepreneur de pouvoir visiter le chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le but est de voir si les travaux avancent selon l’échéancier, si les matériaux prévus dans le contrat sont les mêmes, etc. Si vous ne connaissez rien à la construction, une visite avec un inspecteur en bâtiment serait alors recommandée.

CONSEILS