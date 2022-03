Plusieurs hypothèses sont sur la table, le mystère demeure

Deux ans après le début de la pandé- mie, on comprend mieux les symp- tômes que certains développent après une infection à la COVID et leur évolution dans le temps, mais la recherche n’a pas encore mis le doigt sur ce qui pourrait être à l’origine de la maladie.

Des chercheurs de partout dans le monde tentent de percer ce mystère.

Chantal Poirier / JdeM

Comprendre les causes sous-jacentes de la COVID longue permettra ensuite de trouver des cibles thérapeutiques pour soigner les patients, explique la Dre Emilia Falcone, directrice de la clinique de recherche post-COVID-19 à l’Institut de recherches cliniques de Montréal.

Comme les symptômes de la COVID longue eux-mêmes, la liste des hypothèses possibles n’est pas négligeable. Voici quatre grandes pistes étudiées par les scientifiques.

Inflammation qui persiste

L’inflammation qui reste chez une personne au-delà de son infection à la COVID est l’hypothèse la plus souvent soulevée. Deux raisons pourraient expliquer ce possible phénomène.

On croit d’abord que des particules virales du coronavirus restent dans le corps après l’infection, mais ne sont pas détectables avec un simple test PCR, rapporte le Dr André Veillette.

«Le virus encore là pourrait se cacher quelque part autour des nerfs, des vaisseaux sanguins, dans le cerveau ou le cœur et créer une réponse du système immunitaire ou un dommage dans les tissus, localement», explique le chercheur.

Mais l’hypothèse la plus plausible, selon l’immunologue, est que l’infection ait causé un dérèglement du système immunitaire, qui provoquerait aussi une réponse inflammatoire localisée à certains endroits dans le corps.

«Cela ferait que leurs nerfs, leurs neu- rones ou leurs vaisseaux sanguins, par exemple, ne fonctionneraient pas normalement. Ça expliquerait des symptômes comme les étourdissements, le cœur qui bat très vite, l’intolérance à l’effort, le brouillard mental ou la fatigue», indique le Dr Veillette.

Microcaillots dans le sang

Une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Afrique du Sud a noté une formation importante de microcaillots dans le sang pendant la phase aiguë de l’infection à la COVID-19, ainsi que chez ceux qui souffrent de la COVID longue.

Dans une physiologie saine, des caillots peuvent se former lorsqu’on se coupe, par exemple. Or, l’organisme décompose les caillots par un processus appelé fibrinolyse. Dans le sang des patients atteints de la COVID longue, les microcaillots résistent à ce processus, a écrit Resia Pretorius, professeure en sciences physiologiques à l’Université de Stellenbosch, dans une lettre ouverte publiée dans The Guardian.

«Nous avons trouvé des niveaux élevés de diverses molécules inflammatoires piégées dans les microcaillots», résume la professeure.

Les microcaillots en circulation endommagent les vaisseaux sanguins et empêchent les cellules de recevoir suffisamment d’oxygène, a-t-elle expliqué au micro de la radio NPR. «Et cela peut être lié à tous les symptômes persistants qui ont été notés.»

Les tests de laboratoire traditionnels ne détectent pas cette anomalie, visible seulement avec des types précis de microscopes, souligne la chercheuse.

Une maladie auto-immune

Un nombre croissant d’études laissent croire que la COVID longue pourrait être un phénomène d’auto-immunité, c’est-à-dire que le système immunitaire se retourne par erreur contre l’organisme, rapporte la revue scientifique Nature.

Est-ce que la COVID longue s’ajoutera ainsi à la liste des maladies auto-immunes déjà connues, comme le psoriasis, le diabète de type 1, la sclérose en plaques ou encore la maladie de Crohn?

«Souvent, il y a un élément déclencheur [à une maladie auto-immune] qui pourrait être un microbe, un pathogène tel que le coronavirus», explique la Dre Emilia Falcone, de l’IRCM.

La chercheuse a elle-même des analyses en cours pour évaluer cette hypothèse.

Perturbation dans l'intestin

Est-ce que le mystère de la COVID longue ne se trouve pas plutôt dans notre intestin? C’est ce à quoi tente de répondre la Dre Emilia Falcone, qui a reçu une subvention pour explorer davantage cette hypothèse.

«Nous avons un soupçon que l’infection [à la COVID] pourrait d’abord causer une perturbation du microbiote intestinal, soit la communauté de bactéries qui habite dans notre intestin», explique-t-elle.

Cela provoquerait une inflammation continue dans le corps qui pourrait avoir un impact sur d’autres organes et qui se traduirait par les symptômes qui sont rapportés par les patients, résume la Dre Falcone.

Un mal encore trop mystérieux Ce que l’on sait... Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont la fatigue, l’essoufflement ou le brouillard mental

Les chercheurs remarquent que les femmes sont plus touchées

La vaccination semble protéger contre la COVID longue parmi ceux qui sont infectés.

Sur 160 patients suivis, la Dre Thao Huynh du CUSM souligne que seulement deux ont contracté la COVID longue après leur immunisation. Les symptômes sont aussi plus bénins, rapporte-t-elle.

La majorité des malades sont incapables de retourner travailler ou au même rythme qu’avant

Les symptômes de la COVID longue ressemblent à l’en- céphalomyélite myalgique (EM), aussi appelée syndrome de fatigue chronique (SFC) Ce que l’on ignore... Pourquoi une personne va contracter la COVID longue et qui sont les plus à risques?

Combien de temps dureront les symptômes?

Comment guérir les malades

Si la COVID longue est reliée à un dérèglement du système immunitaire, comme le veulent certaines hypothèses.

Combien de personnes en souffrent au Québec et quels seront les impacts à long terme pour la société?





Une course mondiale pour traiter la COVID longue

Partout dans le monde, des chercheurs unissent leurs efforts pour trouver un traitement pour la COVID longue.

Chambre hyperbare, sanatoriums russes, réadaptation pulmonaire dans une mine polonaise, filtration des microcaillots dans le sang : des spécialistes tentent des approches thérapeutiques qui existaient déjà afin d’aider les malades à atténuer leurs symptômes et à recouvrer la santé. D’autres entreprennent des études pour voir si un médicament existant ne serait pas la solution miracle attendue. Toutefois, aucun traitement curatif n’a prouvé son entière efficacité à ce jour. Voici un éventail de certaines recherches menées actuellement sur la planète.

De simples antihistaminiques?

Un type de médicament qui suscite l’intérêt est les antihistaminiques, de simples médicaments en vente libre pour les allergies. Deux femmes d’âge moyen ont découvert par hasard que la prise d’antihistaminiques a diminué grandement leurs symptômes, dont la fatigue et le brouillard mental, décrit un rapport de cas publié au début du mois par des chercheurs californiens dans The Journal for Nurse Practitioners.

L’une en a pris après une réaction allergique au fromage et l’autre parce qu’elle n’avait plus le médicament qu’elle achète normalement pour ses allergies saisonnières. En prenant une certaine dose tous les jours pendant neuf mois, l’une d’elles, dans la quarantaine, a même pu retourner au travail dans le domaine de la santé et reprendre l’activité physique.

Il ne s’agit évidemment que de deux cas. Des études plus approfondies sont nécessaires.

Chambre hyperbare

Photo ARCHIVES

Au moins trois études sont actuellement menées, aux États-Unis, en Suède et en Israël, afin de déterminer si l’oxygénothérapie hyperbare est une avenue intéressante. Un premier rapport de cas, publié dans la revue Journal of Medical Case Reports, a montré des résultats encourageants chez un homme de 55 ans, atteint de la COVID longue depuis trois mois. Après 60 séances dans une chambre hyperbare, les tests ont démontré une diminution de ses symptômes neurologiques ainsi qu’une amélioration de ses capacités physiques. Comme il s’agit d’un rapport de cas unique, d’autres études sont nécessaires, nuancent les auteurs du rapport.

Leur sang filtré en allemagne

Courtoisie

Une médecin allemande a eu l’idée d’effectuer des cycles de l’aphérèse HELP, s’apparentant à une dialyse rénale. Il s’agit d’une approche utilisée en Allemagne depuis plus de 35 ans pour traiter notamment la maladie coronarienne ou pour réduire le taux élevé de cholestérol.

Le sang est prélevé dans un bras, filtré dans une machine afin de retirer les microcaillots et autres composants nocifs, puis est réintroduit dans le corps par l’autre bras. La procédure a des effets antiinflammatoires et anticoagulants, explique au bout du fil la Dre Beate Jaeger, spécialiste de l’aphérèse, jointe à Mülheim.

«On ne peut guérir les cicatrices laissés par la COVID, par exemple sur les poumons, mais on peut vraiment améliorer l’état de santé», assure-t-elle.

Depuis février 2021, la Dre Jaeger a utilisé cette procédure sur plus de 200 personnes souffrant de la COVID longue. Des patients sont venus de partout dans le monde. C’est le cas de Mark Fabrowski, un médecin urgentologue de la Grande-Bretagne, souffrant de symptômes invalidants depuis bientôt un an et demi.

«Il y a des jours où je ne pouvais pas marcher. Ma conjointe me laissait parfois un verre d’eau et de la nourriture sur la table de chevet et je regardais le mur toute la journée tellement j’étais faible», rapporte au Journal l’homme de 42 ans pour décrire son état.

Il s’est rendu en Allemagne à deux reprises, en août puis en novembre dernier, où il a reçu 13 cycles d’aphérèse.

«Mon cerveau, qui était constamment dans un brouillard mental, s’est remis à fonctionner», décrit-il.

Il a aussi moins de palpitations cardiaques et d’essoufflement.

«Avant ça, je pensais à planifier mes funérailles. Ça m’a vraiment sauvé la vie», ajoute celui qui espère enfin pouvoir retourner au travail ce printemps.

Un médicament pour éliminer la fatigue

L’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, dirige une nouvelle phase d’essai clinique visant à déterminer si le médicament connu sous le nom AXA1125 peut traiter la fatigue et la faiblesse musculaire ressenties par de nombreuses personnes souffrant de la COVID longue. Ce médicament cible les centrales énergétiques cellulaires (mitochondries), car leur dysfonctionnement pourrait contribuer à la fatigue profonde, explique la Dre Betty Raman, chercheuse principale, dans un article publié sur le site de l’université. Ainsi, les 40 participants à l’étude, des gens souffrant de la COVID longue, ont reçu soit le médicament soit un placebo. Des résultats sont attendus d’ici le début de l’été.

Cannabis médical

L’organisme Drug Science, auRoyaume-Uni, a lancé une étude en février pour évaluer les effets du cannabis médical. Les participants présentant des symptômes de COVID longue recevront des doses quotidiennes sous forme d’huile.

«Ces médicaments relativement nouveaux peuvent offrir un large éventail d’avantages aux patients. Il convient d’étudier si ces mêmes avantages peuvent être étendus aux personnes qui sont tombées malades pendant la pandémie», indique le PDG de l’organisme, David Badcock, dans un communiqué.

Soignés dans une mine de sel

Une clinique de réadaptation pulmonaire est en activité depuis plus de 20 ans déjà au cœur de la mine de sel de Wieliczka, située près de Cracovie, en Pologne. Il allait donc de soi qu’elle offre un programme particulier à ceux qui souffrent de symptômes tenaces après leur infection à la COVID, rapporte au Journal le pneumologue polonais Marek Koprowski.

«On n’essaie pas de traiter les gens avec des problèmes neurologiques. On tente d’améliorer la capacité respira- toire des patients pour prévenir des séquelles permanentes sur les tissus de leurs poumons après l’infection», explique le Dr Koprowski, joint à Wieliczka, en Pologne.

Courtoisie

Lors de leurs visites à la clinique, les patients descendent à 135 mètres sous terre. C’est dans ce microclimat unique qu’ils effectuent différents exercices de respiration, de relaxation ainsi que des mouvements aérobiques, entre autres.

«Ce microclimat sous-terrain a déjà prouvé ses bénéfices chez les patients atteints d’asthme bronchique, par exemple», relève le spécialiste.

Courtoisie

L’air est d’une pureté exceptionnelle en plus d’être dépourvu de particules et d’allergènes, explique-t-il. La forte concentration d’aérosols salins, la pression atmosphérique et la température stable, entre 13 et 14 degrés, ainsi que le haut taux humidité (70 %) sont également des propriétés favorables.

L’objectif du programme est de permettre à ceux qui ressentent encore des effets négatifs sur leur santé, comme la fatigue, la moindre intolérance à l’exercice ou le manque d’énergie, de reprendre leur vie comme avant la maladie.

Un Québécois dans un sanatorium russe

Courtoisie

Après une hospitalisation de deux semaines en Russie pour la COVID en janvier 2020, un Québécois a pu profiter d’une cure dans un sanatorium afin de se remettre sur pied, ce qui lui aurait évité de traîner des séquelles du virus.

«J’ai très vite pu reprendre le boulot et ma vie normale et c’est grâce aux traitements que j’ai eus en Russie», lance Pascal Côté, 47 ans.

Pendant les Fêtes en 2020, l’avocat est allé en Russie pour un voyage de 10 jours pour visiter sa conjointe originaire de ce pays. Quelques heures avant son retour à Montréal, il a reçu un résultat positif à la COVID.

Son état s’est détérioré et il a passé deux semaines à l’hôpital, dont 11 jours aux soins intensifs. À sa sortie, son médecin ne voulait pas qu’il prenne l’avion en raison du risque d’embolie pulmonaire.

Courtoisie

Époque soviétique

Pascal Côté en a donc profité pour faire un premier séjour au sanatorium Djinal, à Kislovodsk. Construit dans les années 1980, le bâtiment beige et en béton semble figé à l’époque de l’Union des républiques socialistes soviétiques, décrit-il

«J’étais suivi par toutes sortes de spécialistes, comme un médecin généraliste, un allergologue-immunologue, un cardiologue, un pneumologue», énumère-t-il.

Prises de sang, exercices de respiration, physiothérapie, magnétothérapie, acupuncture, bains d’eau minérale, entraînement au gym: de 8 h le matin jusqu’à la fin de l’après-midi, ses journées étaient réglées au quart de tour.

Courtoisie

Il devait marcher environ sept kilomètres chaque jour en montagne.

«Au début, il y a un côté pénible. Je faisais 100 m et j’écrasais. L’humain, on est un peu paresseux, donc de me faire forcer la main par une infirmière, ça n’a pas été mauvais», dit-il.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

En juin 2020, il a finalement pu quitter la Russie avec des poumons rétablis à 72 %.

«Quand j’entends des gens atteints de la COVID longue, ici, qui se font encore dire que c’est psychologique, je n’en reviens pas. En Russie, ils sont vraiment conscients des séquelles et de la COVID longue et ils font des traitements préventifs pour l’éviter», insiste M. Côté.

GRAND DOSSIER 2. Comprendre la COVID longue

Le cœur est également touché par la COVID longue

Des complications cardiovasculaires affectent environ le tiers des malades souffrant de COVID longue, selon une chercheuse montréalaise qui étudie le phénomène.

«Les tests de base sont normaux, mais l’imagerie par résonance magnétique (IRM) montre une inflammation du cœur», révèle la Dre Thao Huynh.

Épidémiologiste-cardiologue et chercheuse à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), la Dre Huynh a remporté un concours international financé par Pfizer pour suivre 200 patients atteints de COVID longue.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Après seulement quelques mois, leur nombre a vite été dépassé, dit-elle. Puis, suivant la vague d’infections au variant Omicron, elle reçoit encore des demandes.

Les 250 000 $ US de la pharmaceutique ont aussi été épuisés. La chercheuse dit aller chercher dans ses propres fonds pour payer des examens aux malades.

Déjà, elle remarque que «facilement» le tiers des patients qu’elle suit présentent des complications cardiovasculaires, notamment une inflammation du cœur.

«Ils ne vont pas en mourir», rassure-t-elle. La plupart des malades suivis vivent déjà avec les symptômes de la COVID longue depuis plusieurs mois.

C’était des activités simples

L’impact est sur leur qualité de vie, leur productivité, poursuit-elle.

Par exemple, une simple échographie par la médecin épuise sa patiente Sylvie Ménard, âgée de 61 ans.

Malade depuis novembre 2020, la femme peine à respirer après quelques mouvements, comme se tourner ou se lever, sur la table d’examen.

Ausculter un malade prendra ainsi jusqu’à trois fois plus de temps qu’un patient habituel, soutient la Dre Huynh.

«Ils se font dire par beaucoup de médecins que c’est entre les deux oreilles», déplore-t-elle.

Elle implore d’ailleurs les décideurs d'arrêter «de fermer les yeux» sur la COVID longue.

Pas que la COVID aigüe

«Toute l’attention est sur la COVID aiguë, et je le comprends, mais on se retrouve avec des millions de patients souffrant de la COVID longue à travers le monde», lance la Dre Huynh.

Elle voit aussi ces symptômes tenaces comme une forme de vieillissement accéléré chez ses patients.

«C’est la pandémie après la pandémie», dit-elle à propos de la COVID longue.

Même si l’objectif de l’étude IMPACT QUÉBEC COVID-19 est d’abord de mesurer les complications cardiovasculaires, l’étude s’intéresse aussi aux multiples autres troubles que le virus laisse dans son sillage. La Dre Huyhn veut notamment comparer la gravité selon l’âge et le genre.

L'une de ses premières hypothèses est «une activation auto-immune, exagérée et anormale», explique la chercheuse.

La fatigue chronique guette les malades

Les Québécois souffrant de symptômes tenaces après une infection à la COVID-19 sont à risque de développer le syndrome de fatigue chronique, une maladie dévastatrice, stigmatisée et sans aucun traitement.

Environ 75 % de ceux qui subissent l’encéphalomyélite myalgique (EM), aussi connue comme le syndrome de fatigue chronique, l’ont développée après une infection virale. La COVID-19 n’y fait pas exception, explique Alain Moreau, directeur du Réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l’EM.

En plus de la fatigue, le malaise après effort, très spécifique à l’EM, est grandement observé chez les gens atteints de la COVID longue.

«Le moindre effort mental ou physique très banal, comme prendre une douche ou aller à l’épicerie, peut les faire crasher», explique M. Moreau.

Joël Lemay / Agence QMI

Stress test

Il mène actuellement une étude unique en lien avec la COVID longue pour laquelle il a mis sur pied un stress test afin de provoquer ce malaise chez le participant.

«Comme si on [leur] faisait courir un marathon. [...] On mesure différents biomarqueurs avant et après le stress test avec des questionnaires santé. On recueille la salive, le sang et l’urine. On fait des évaluations neurocognitives avec des jeux et des tests de mémoire», résume le chercheur.

Les participants doivent aussi porter une veste qui mesure en continu des paramètres, dont leur rythme cardiaque et leur respiration.

L’objectif de M. Moreau est d’abord de mieux comprendre les facettes de la maladie pour éventuellement travailler avec des cliniciens à trouver un médicament pour la traiter.

Loin d’être une maladie rare avec plus de 70 000 Québécois qui ont reçu un diagnostic d’EM, elle est tout de même médicalement orpheline, soutient-il.

«Les gens vont errer d’un médecin à l’autre, et après avoir éliminé toutes les autres maladies possibles, on va arriver à ce diagnostic. Ça peut prendre des années», souligne-t-il.

Une vraie maladie

Et le nombre de Québécois atteints de l’EM pourrait nettement augmenter, considérant que le tiers de ceux qui ont des symptômes pendant plus de six mois après la COVID semblent développer ce syndrome de fatigue chronique, selon les données préliminaires de M. Moreau.

«C’est une vraie maladie physique, mais grandement stigmatisée, déplore-t-il. Des médecins pensent encore que c’est psychosomatique ou même à caractère psychiatrique alors que ce n’est pas le cas. Des malades qui passent leur journée au lit par épuisement se font dire qu’ils sont paresseux.»