Des patients racontent leur quotidien avec la maladie

24 mois à souffrir de maux de tête, de problèmes de concentration, de problèmes respiratoires et d’autres symptômes alors que la recherche avance lentement pour trouver leur problème, des Québécois victimes de la Covid longue rencontrés par nos journalistes témoignent de leurs difficultés à s’en sortir.

Elle a perdu espoir de revenir comme avant

Photo le Journal de Montréal, Hugo Duchaine

Malade depuis maintenant 22 mois, une infirmière ayant contracté la COVID longue a perdu tout espoir de voir disparaître les symptômes tenaces qui l’assaillent.

«Faut que j’apprenne à vivre avec ça et ne plus me battre contre. C’est une maladie qui est là pour rester, malheureusement», se désole Isabelle Rémillard, âgée de 39 ans.

Infirmière auxiliaire à l’Hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, elle s’est portée volontaire pour être déployée en zone rouge dès le début de la pandémie.

Et comme des milliers de travailleurs de la santé, elle a contracté la COVID-19 en juin 2020.

Fiévreuse, courbaturée, fatiguée et en douleurs, elle s’est isolée 14 jours. Mais une fois les premiers symptômes dissipés, elle a réalisé qu’elle restait essoufflée au moindre effort, et que la fatigue persistait.

«J’avais de la misère à respirer», dit-elle, se souvenant de sa première marche à l’extérieur, une fois l’isolement terminé.

Depuis maintenant près de deux ans, elle peut passer des journées clouée au lit, à dormir 20 heures sur 24.

«Ce n’est pas la même fatigue [qu’avant]. Même si tu veux sortir du lit, ton corps est incapable», décrit Mme Robillard.

Après un exercice physique, son cœur bat extrêmement rapidement et elle peine à respirer. Elle souffre aussi de trous de mémoire, dit-elle.

Vie de famille transformée

La maladie a aussi pesé lourd sur la dynamique familiale. Elle est moins présente pour ses deux adolescents. Et du jour au lendemain, son conjoint s’est retrouvé avec toutes les responsabilités familiales.

Créative et manuelle, Isabelle Rémillard a dû «faire un deuil» de la femme qu’elle était avant pour ne pas sombrer dans la dépression.

«C’est plate à dire, mais il faut que je le voie comme un nouvel ami qui m’accompagne... parce que sinon, je ne m’en sortirai pas», explique-t-elle, apprenant à accepter les limites que lui impose désormais son corps.

«Pendant la première année, je me disais : ça va revenir. Mais là, je n’ai vraiment plus d’espoir.»

«Enragée»

Avant de se résigner à accepter la COVID longue dans sa vie, l’infirmière a vécu beaucoup de frustration, notamment à l’endroit du gouvernement.

«J’étais enragée [...] On ne nous a pas bien protégées», estime-t-elle.

Elle souligne que l’équipement de protection individuel n’était pas au ren- dez-vous en nombre suffisant au début de la pandémie.

En retour progressif au travail depuis quelques semaines, elle exige de porter un masque N95 pour sa sécurité.

En congé forcé, elle se sentait coupable de ne pas être là pour ses collègues, alors que le manque criant de personnel de santé leur imposait de lourds horaires de travail.

«Mais si on m’avait protégée, je serais probablement encore là», laisse-t-elle tomber.

Épuisée par le bruit et la lumière

Chantal Poirier / JdeM

Accablée par la COVID longue depuis 21 mois, une mère de famille qui était retournée aux études afin de devenir enseignante se déplace désormais en fauteuil roulant et doit porter coquilles antibruit et lunettes de soleil pour sortir de la maison.

«Je ne peux plus sortir sans ce que j’appelle mon kit de survie. Sinon, le bruit, la lumière et les mouvements me causent des malaises extrêmes. C’est comme trop de stimulus en même temps», explique Valérie Murray, âgée de 38 ans.

Incapable de marcher plus de 10 mètres sans être essoufflée et avoir le cœur qui s’emballe, la mère de deux adolescents se déplace en fauteuil roulant, même dans sa maison.

Son quotidien se résume désormais à rester couchée environ 15 heures par jour, s’habiller, mettre un repas dans le micro-ondes, parler un peu au téléphone et lire quelques articles en prenant bien soin de se reposer entre chaque activité.

L’entrevue avec Le Journal a d’ailleurs dû être fait par étapes, sur deux jours, en raison de son épuisement.

Valérie Murray pense avoir contracté la COVID en juin 2020 lorsqu’elle a fait une réaction allergique qui l’a menée à l’hôpital.

On la disait anxieuse

Dans les mois qui ont suivi, elle s’est rendue à plusieurs reprises aux urgences, parfois pour une toux insoutenable ou encore des palpitations inexplicables. Les symptômes qui perdurent depuis son infection ne faisaient qu’empirer.

«On mettait mon état sur le dos de l’anxiété. On me renvoyait chez moi, car personne ne savait ce que j’avais», relate-t-elle.

À l’automne, elle a essayé de reprendre des forces en bougeant, mais cela n’a fait qu’aggraver son état.

«Marcher une trentaine de mètres jusqu’à la rue pour aller chercher mon fils qui revenait de l’école, c’était trop difficile. Je faisais le tour de l’intérieur de ma maison et je devais m’asseoir au milieu de ma cuisine pour reprendre mon souffle», se souvient-elle.

La situation est dure pour le moral.

«Chaque jour, j’ai des petits deuils à faire. Par exemple, quand je me suis rendu compte que je ne serai plus capable de patiner avec mes enfants», rapporte Mme Murray.

Son identité a été «complètement détruite» par la maladie, estime-t-elle.

«Entre ce que je pouvais faire et ce que je peux maintenant faire, c’est deux mondes complètement différents. Je dois me redéfinir comme personne», explique-t-elle.

Diagnostic

En novembre 2020, elle a reçu un dia- gnostic d’encéphalomyélite myalgique (EM), que l’on appelle communément le syndrome de fatigue chronique.

L’épuisement qu’elle ressent constam- ment et les symptômes impactent grandement sa vie familiale.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est très lourd pour mon mari. J’étais comme l’hyperactive de la famille. Je m’occupais de beaucoup de choses dans la maison, mais on a changé de rôle. Je ne suis plus en mesure de faire aucune tâche ménagère», dit la résidente de Mirabel.

Juste pour réussir à vider la sécheuse, elle a besoin de le faire en trois temps, raconte celle qui se considère chanceuse d’être entourée par des proches qui l’aident autant.

«Ça arrive fréquemment, surtout vers l’heure du souper, que je dois aller dans ma chambre pour calmer mon système nerveux, car juste être avec ma famille, c’est trop de stimulus», s’attriste-t-elle.

Joël Lemay / Agence QMI

Rêve brisé

Avant de voir sa vie basculer à cause de la COVID longue, Valérie Murray avait fait un retour aux études pour devenir enseignante en adaptation scolaire. Elle rêvait d’aider les enfants à cheminer.

«J’étais sur le point de finir mon bac- calauréat. J’y avais mis tout mon cœur, tous mes efforts et j’ai travaillé si fort, s’attriste-t-elle. J’ai tellement pleuré quand j’ai rangé mes livres.»

Tandis que le Québec lèvera bientôt ses dernières mesures sanitaires, Mme Murray, elle, a l’impression d’être prisonnière de sa maison.

«Tout le monde est content de se retrouver, mais je ne peux même pas sortir voir mes proches ou avoir une conversation trop longtemps. [...] La possibilité de retourner travailler un jour est encore plus lointaine», laisse- t-elle tomber.

Chantal Poirier / JdeM

Incapable de terminer son doctorat

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONT

Une étudiante de l’Université McGill a l’impression que les symptômes qui la terrassent encore un an et demi après son infection à la COVID lui ont volé des années de sa jeunesse, en plus de mettre en jeu ses études en neurosciences.

«C’est comme si j’avais vieilli de 50 ans. Je prends plein de pilules différentes. Je dois tout faire au ralenti pour ne pas avoir d’étourdissements. Je m’ennuie de juste faire une activité sans me soucier de traîner mes médicaments dans mon sac, de manquer d’énergie ou d’avoir une migraine», raconte Isabel Sierra, 30 ans.

Originaire de Puebla, une ville au sud-est de Mexico City, elle est venue au Québec pour faire un doctorat en neurosciences à l’Université McGill. À l’été 2020, elle a aussi prêté main-forte dans un CHSLD en se portant volontaire par la plateforme «Je contribue».

Elle allait commencer sa session d’automne lorsqu’elle a contracté la COVID elle ne sait trop où.

«J’ai été malade, mais c’était moins pire que l’influenza que j’avais eue quelques années plus tôt», se souvient-t-elle. Cependant, ses symptômes n’ont pas disparu et des nouveaux ont fait leur apparition sans crier gare. Essoufflement, fatigue extrême, migraines, vertiges, brouillard mental, douleurs à la poitrine, pertes de mémoire, incapacité à se concentrer : «J’ai de bonnes semaines, je crois enfin m’en sortir... puis ça me frappe à nouveau», souffle celle sans problème de santé avant.

Migraines à répétition

À un point tel qu’elle a dû mettre sur pause sa session à l’hiver 2021. Elle a maintenant repris ses études, mais elle a encore un mal fou à avancer ses recherches, qui portent sur l’Alzheimer.

«C’est ce qui est le pire pour moi. Quand je me concentre pour faire de la recherche, j’ai des migraines, explique-t-elle. Je ne peux pas trop travailler, car ça me prend le double de temps pour récupérer après.»

«C’est comme si j’étais devenue moins intelligente», laisse-t-elle tomber en détournant le regard.

Elle est également incapable de travailler au laboratoire auprès de ses collègues et de son patron, car le moindre bruit rend quasi impossible pour elle de se concentrer.

Grâce à Facebook

Dans les premiers mois de sa maladie, Isabel Sierra n’avait jamais entendu parler de la COVID longue.

«Je pensais que je devenais folle, que c’était dans ma tête. Puis, je suis tombée par hasard sur un groupe de soutien sur Facebook. Quand j’ai vu tous ces gens qui vivaient la même chose que moi, j’ai commencé à pleurer. Je n’étais plus seule», confie-t-elle, la gorge nouée.

Sans carte d’assurance-maladie, elle a également cogné à toutes les portes possibles pendant huit mois avant de finalement trouver un médecin qui la suive. Aujourd’hui, sa docteure l’aide à traiter un à un les symptômes qui l’empêchent de reprendre sa vie comme avant. Cependant, Isabel Sierra avoue ne pas savoir si elle pourra terminer son doctorat.

«C’est mon rêve, ce que j’ai toujours voulu faire. Je ne veux pas lâcher, mais je ne sais pas si je vais être capable de continuer», confie-t-elle.

Trop fatiguée pour les petits plaisirs de la vie

Photo Courtoisie

Préparer des pâtisseries pour la famille, cuisiner un couscous aux légumes, aller au cinéma, tricoter et marcher au mont Bellevue : tant d’activités sur lesquelles une Sherbrookoise qui souffre de la COVID longue a dû faire une croix depuis deux ans.

«Je trouve ça difficile psychologiquement de rester à ne rien faire. J’ai dû mal à l’accepter, mais mon corps est fatigué», souffle Nawel Amokrane.

La femme de 43 ans a contracté le virus à la mi-mars 2020. À l’époque, elle avait pu passer un test de dépistage, car elle revenait d’un voyage en France.

Après quelques jours, l’état de son mari aussi infecté s’est amélioré, mais pas le sien. Tachycardie, fatigue, insomnie en raison de douleurs aux jambes et essoufflement: les symptômes ne se sont jamais atténués.

Plus de temps de qualité

En favorisant le télétravail et en étendant ses heures de travail sur sept jours, la directrice d’un organisme communautaire parvient à garder son emploi. En revanche, elle n’a plus d’énergie pour toutes les autres activités et passe ses week-ends au lit à dormir.

«Je ne peux plus avoir une vie spontanée. Si je veux juste aller au cinéma, je dois le planifier pour me reposer avant et après, sinon je vais le payer cher. Il faut toujours que j’organise ma vie pour ne pas être fatiguée, mais juste ça, c’est énergivore», raconte-t- elle avec la voix étouffée.

Celle qui aimait recevoir des convives à la maison pour un bon souper rêve du moment où elle aura assez d’énergie pour cuisiner son fameux couscous aux carottes, zucchinis et navets à des invités.

Mère d’enfants âgés de 11 et 15 ans, elle s’attriste de ne plus pouvoir être présente autant qu’avant pour eux.

«Juste aller voir leur match de volleyball ou un spectacle, c’est devenu trop difficile», dit-elle.

Apprendre à vivre avec la maladie

Chantal Poirier / JdeM

À défaut d’avoir un traitement curatif, les quelques cliniques québécoises pour la COVID longue se tournent vers la réadaptation afin que ceux qui en souffrent apprennent à cohabiter avec ces symptômes débilitants qui empoisonnent leur vie.

«On n’a pas la prétention d’amener les patients jusqu’à une guérison totale. On leur donne un coffre à outils pour qu’ils puissent être autonomes dans la gestion de leurs symptômes et la reprise graduelle de leurs activités quotidiennes», résume Annik Jobin, conseillère au développement des outils cliniques au CISSS Montérégie-Ouest.

Dans cette première clinique à avoir mis en place une équipe en réadaptation pour personnes atteintes de la COVID longue, les patients peuvent consulter ergothérapeute, physiothérapeute, neuropsychologue et nutritionniste, selon leurs besoins.

Presque toutes les rencontres avec les spécialistes se font en virtuel. Les malades très fatigués sont heureux de ne pas avoir à se déplacer, explique Mme Jobin.

Modifier son quotidien

D’autres cliniques du genre ont ensuite vu le jour dans la province, dont celle au CISSS de Laval, où est suivie Marie-Lou Désautels, 39 ans, qui vit avec des symptômes tenaces depuis bientôt 23 mois.

Son ergothérapeute l’a aidée à modifier ses habitudes pour mieux gérer son énergie. «Ma cuisine est organisée autrement. J’ai mis un banc entre mon îlot et mon four. Je sors tous mes ingrédients à l’avance, je coupe tout sur mon comptoir et je me retourne pour faire la cuisson sans avoir à me lever une fois», illustre-t-elle.

«On focusse sur la conservation d’énergie. On va planifier les journées des patients pour y inclure des pauses. On compense leurs pertes de mémoire et de concentration en faisant des listes, des aide-mémoire ou en planifiant des alarmes sur leur cellulaire », explique l’ergothérapeute Audrey Ouaknine.

Malaise post-effort

De son côté, la physiothérapeute Laura Caspin aide les patients avec des exercices posturaux et de respiration ainsi que des étirements pour les douleurs musculaires.

Habituée à repousser les limites de ses clients, elle doit plutôt travailler en douceur avec ceux qui ont la COVID longue.

Ceux-ci ont tendance à faire des malaises post-effort, qui se traduisent par un épuisement extrême jusqu’à 24 à 72 heures après une activité, résume Simon Décary, professeur et chercheur à l’Université de Sherbrooke.

«On enseigne des techniques pour que [les malades] n’atteignent jamais le seuil de fatigue qui déclenche ces fameux malaises. Aussi longtemps qu’un patient fait des cycles de rechute, il ne peut pas passer à une autre étape de sa réhabilitation. C’est extrêmement long, mais c’est le meilleur modèle à ce jour», convient-il.

Omicron la ramène à la case départ

Courtoisie

Une femme de 47 ans qui souffre de la COVID longue depuis deux ans avait enfin une lueur d’espoir en voyant son état de santé s’améliorer, avant qu’elle soit foudroyée par le variant Omicron qui l’a ramenée encore plus bas qu’à la case départ.

«Ma pire bad luck, c’est d’avoir eu Omicron en janvier. Depuis ce temps, je suis au plus mal. J’ai perdu énormément d’acquis», laisse tomber avec une pointe de découragement Sophie Alix.

La mère de famille a des symptômes persistants depuis sa première infection, qui remonte à la première vague, en mars 2020.

«Après la période d’isolement, la Santé publique m’a appelée pour me dire que je faisais maintenant partie des cas rétablis. Je n’ai plus jamais eu de nouvelles d’eux, mais j’étais encore vraiment malade», se remémore-t-elle.

Elle a donc essayé de retrouver sa forme en se remettant au sport, mais cela a empiré son état.

«Avant, j’étais celle qui organisait les randonnées en famille, les sorties en ski de fond, les excusions en montagne... mais je ne fais plus rien de ça», confie la résidente de Rouyn-Noranda, en Abitibi.

Activités familiales

«Maintenant, ma fille de 8 ans fait toutes ces activités avec son père... Et moi je les regarde partir de la maison», ajoute-t-elle.

Sophie Alix a parfois tellement de douleurs musculaires dans les jambes que monter les escaliers devient «un gros projet.»

Coordonnatrice dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, elle a tenté un retour au travail à l’été 2020, sans succès.

«Ça prend beaucoup d’humilité pour s’avouer que j’ai des problèmes cognitifs, de la difficulté à me concentrer», souffle-t-elle au bout du fil.

Sa médecin de famille a toujours été d’une grande aide, car elle a cru à ses symptômes dès le début: «Mais elle n’a pas de traitement à m’offrir. J’ai passé plein de tests en neurologie et on ne trouve rien non plus», explique Mme Alix.

Vieillir comme ça

Pendant le temps des Fêtes, elle commençait prudemment à dire qu’elle allait mieux. C’était avant que le variant Omicron la terrasse à nouveau.

«Je suis découragée, laisse-t-elle tomber. Est-ce que ça va se transformer en maladie chronique? Est-ce que je vais vieillir comme ça? C’est angoissant.»

Devenir invalide à 42 ans

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Un infirmier et père de famille de Thetford Mines qui souffre de la COVID longue depuis 18 mois a l’impression d’être devenu invalide... à 42 ans.

«Je n’ai plus de vie, je ne fais rien, rien, rien, se désole Sébastien Martineau. J’ai deux garçons de 12 et 14 ans et je ne peux plus m’amuser avec eux comme avant, que ce soit au hockey, en vélo, en raquette ou en ski alpin.»

Infirmier auxiliaire à l’Hôpital de Thetford Mines, il a contracté la COVID-19 après avoir été déployé en zone rouge dans une résidence pour aînés.

Le virus l’a frappé fort. D’intenses fièvres, des maux de tête avec élancements des oreilles à la mâchoire, douleurs musculaires et oculaires l’obligeant à plonger sa tête dans l’eau froide l’ont assailli pendant huit jours.

Sans amélioration, il s’est rendu à l’urgence et il a été hospitalisé trois jours aux soins intensifs, notamment pour recevoir un apport d’oxygène.

Son état stabilisé, il a pu rentrer chez lui... Mais les symptômes, eux, ont persisté. Et la liste des effets secondaires qui continuent de lui pourrir la vie est longue.

Symptômes persistants

«J’ai de la misère à faire une marche de 10 minutes», confie le quadragénaire. Le moindre exercice l’épuise et il en a pour des jours à s’en remettre.

«Je monte les marches et je suis essoufflé, mais les radiographies de mes poumons sont belles», désespère-t-il. Il fait une demi-heure d’ergothérapie par semaine.

«J’essaye de tout donner pour que ça sorte de mon corps [...] C’est dur à décrire, mais c’est comme s’il ne fonctionne tout simplement plus. La volonté est là, mais le corps s’est éteint », dit-il.

Et le goût, comme l’odorat, ne sont jamais revenus.

Courtoisie

Même sa vision a souffert et s’est détériorée. Il louche et ses yeux n’arrivent plus à faire le focus s’il doit conduire sous la pluie, par exemple.

C’est sans compter le brouillard mental qui l’affecte aussi, comme s’il avait le «cerveau dans le Jell-O».

«J’en viens à ne plus être capable d’avoir une conversation, mon cerveau ne peut plus enregistrer d’informations. Tout tombe au ralenti et je deviens étourdi», résume-t-il.

Bien malgré lui, M. Martineau est toujours en arrêt de travail depuis son dia- gnostic le 21 septembre 2021.

Il a tenté un retour progressif, mais après seulement trois heures à prendre la pression de patients, il est devenu étourdi.

«Je suis comme un invalide et pas juste pour le travail, mais aussi dans ma vie quotidienne», souligne-t-il.

Ses garçons doivent désormais tondre la pelouse, son frère est venu corder son bois pour l’hiver, des tâches qu’il est incapable d’accomplir.

Il a tenté d’aller deux jours en camping dans une roulotte l’été dernier. Il est revenu «brûlé» pour deux semaines.

Courtoisie

Moral à terre

«J’ai toujours bougé, j’étais quelqu’un de très en forme, se rappelle-t-il. Et si à 42 ans je suis hypothéqué de même, quand je vais avoir 60 ans, ça va être quoi?»

Face aux obstacles physiques et mentaux tenaces qui se dressent devant lui, c’est aussi le moral qui en prend un coup.

«On voit l’espoir diminuer», souffle-t-il, à propos d’un retour à la personne qu’il était avant la COVID-19.

«Je l’ai attrapé au travail et je me sens abandonné de ce côté-là», admet l’infirmier.

Les quelques professionnels rencontrés «n’ont aucun recul» sur la COVID longue et il aimerait que le gouvernement en fasse plus pour dépister, comprendre et guérir son problème de santé, plutôt qu’avoir diverses équipes qui avancent à tâtons.

Une ado a l’impression d’être l’ombre d’elle même

Courtoisie

Une ado de 15 ans qui ne peut même plus aller à l’école tellement le poids de la fatigue l’oppresse a la vive impression que la COVID longue dont elle souffre depuis plus d’un an lui a volé son âme.

«J’ai de la difficulté à l’expliquer, dit Delphine Guimont en prenant une pause. C’est comme si on m’avait remplacée par une autre personne et volé mon âme. J’ai perdu espoir de retrouver celle que j’étais avant.»

C’est ainsi que l’adolescente de 15 ans explique se sentir depuis qu’elle a contracté la COVID, en décembre 2020.

Quand l’école a repris quelques semaines après son infection, elle était «trop brûlée» pour terminer ses journées. Après une visite chez le médecin, on lui a diagnostiqué une dépression et elle est repartie avec une prescription d’antidépresseurs.

«Je me sentais encore plus seule là- dedans. Comme si on ne croyait pas à [mes symptômes]», se souvient-elle. En plus de la fatigue, elle a parfois des difficultés respiratoires et de l’essoufflement.

Elle a fait plusieurs séjours à l’hôpital, dont un de cinq jours à faire une panoplie de tests. «J’ai sorti ma fille en chaise roulante, car elle était trop faible pour marcher, mais on ne savait toujours pas ce qu’elle avait. On se sentait abandonnés par le système [de santé]», critique sa mère, Cindy Régis.

Pas chez les enfants...

On lui a souvent assuré, dit-elle, que la COVID longue n’existait pas chez les enfants. Delphine se souvient pourtant de moments où elle a eu besoin de l’aide de ses parents pour monter les marches.

«J’ai aussi dû m’asseoir dans la douche, car j’étais incapable de rester debout», confie-t-elle.

Courtoisie

À l’automne 2021, elle a repris son année scolaire avec seulement des cours de mathématiques, puis d’arts plastiques.

«Je mettais mes écouteurs, ça m’aidait à tolérer le bruit. Ça faisait antisocial, mais je n’arrivais pas à créer des liens, de toute façon», lance-t-elle.

Or, cela l’épuisait à un point tel qu’elle dormait dans l’auto en revenant à la maison. Elle fait désormais seulement des cours de math et de français en ligne. L’adolescente sait qu’elle devra recommencer son secondaire 3, car elle est incapable de retenir la matière.

Maintenant qu’elle a passé tous les tests médicaux imaginables et qu’on ne lui a trouvé aucune autre maladie, on a enfin reconnu qu’elle souffrait de la COVID longue, explique au Journal Mme Régis.

Difficile à accepter

L’ado a pu passer le dernier mois en Flo- ride auprès de ses grands-parents.

«Il fait beau. J’ai envie de sortir visiter, mais je n’ai comme pas l’énergie. [...] Je dois accepter comment je suis maintenant, mais je trouve ça difficile. Je n’ai pas encore découvert la nouvelle Delphine», souffle-t-elle, philosophe.

Elle s’accroche à ses passions artistiques pour le dessin et l’aquarelle, qu’elle peut encore pratiquer.

Cindy Régis s’inquiète aussi pour l’avenir de son enfant : «Elle est encore jeune et va devenir un adulte... Est-ce qu’elle pourra avoir un travail, une vie normale? C’est le néant. C’est terrible de voir ça comme parent et de se sentir aussi impuissant.»

