Des habitants de Marioupol contraints d’aller en Russie contre leur gré

Des résidents de la ville assiégée de Marioupol, en Ukraine, seraient emmenés en territoire russe contre leur gré, a indiqué samedi le conseil municipal.

«Au cours de la semaine dernière, plusieurs milliers d’habitants de Marioupol ont été emmenés en territoire russe. Les occupants ont illégalement emmené des personnes du quartier de Livoberezhny et de l’abri situé dans le bâtiment du club de sport, où plus d’un millier de personnes (principalement des femmes et des enfants) se cachaient des bombardements», est-il possible de lire dans un communiqué obtenu par CNN.

Les habitants auraient été emmenés dans des camps où l’armée russe vérifierait leurs téléphones et leurs documents, avant qu’ils soient redirigés vers des villes russes plus éloignées.

«Ce que les occupants font aujourd’hui est familier à la vieille génération, qui a vu les événements horribles de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis capturaient des gens par la force», a indiqué dans la déclaration le maire de la ville, Vadym Boichenko.

Marioupol est la cible de bombardements constants, obligeant les résidents à rationner la nourriture et l’eau.