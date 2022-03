Dex et les humanimaux: une série animée toute québécoise

Les six premiers épisodes de 11 minutes, lancés le 28 février dernier, sont le début d’une longue saga réalisée par l’entreprise québécoise Epic Storyworlds.

« Dex et les humanimaux raconte l’histoire d’un garçon créé en laboratoire et qui a les capacités de se métamorphoser pour obtenir les pouvoirs de certains animaux. Dex, qui est entraîné pour devenir une super arme, décide de se rebeller contre les méchants qui l’ont fabriqué », a raconté Steve Couture, cofondateur d’Epic Storyworlds.

Photo courtoisie

Du caractère

La série se déroule dans un futur lointain ou des humains normaux et des humanimaux créés en laboratoire cohabitent.

Sébastien René personnifie la voix de Dex. « Les émissions jeunesse, c’est tellement important. Ça fait naître l’imaginaire dans la tête des jeunes. J’adore faire ça », a fait remarquer celui qui fait aussi les voix de Hank dans la série Hank Zipzer, Chirp dans l’émission du même nom et Kyle dans South Park.

Sébastien René a créé l’identité vocale de Dex en tenant compte que ce petit garçon rebelle est capable de se défendre et qu’il n’a pas la langue dans sa poche.

« C’est un petit gars qui a du caractère. On a créé et essayé des affaires. On faisait trois ou quatre fois chaque réplique pour ensuite choisir la meilleure », a expliqué le comédien de 39 ans.

Alaclair Ensemble

Steve Couture, cofondateur d’Epic Storyworlds et ex-PDG de l’entreprise Frima, a eu l’idée d’approcher Claude Bégin du collectif Alaclair Ensemble pour composer la chanson thème de Dex et les humanimaux.

« C’est la première fois qu’on réalise une chanson thème pour une série télé. J’ai tout de suite senti, en regardant les images, que c’était quelque chose qui tombait dans les cordes d’Alaclair », a-t-il raconté.

Les images, l’esthétique de la série et l’histoire ont inspiré le collectif.

« On a tout de suite accroché sur le mot “humanimaux”. Le reste s’est déroulé très rapidement. C’est toujours comme ça avec Alaclair. On part avec une idée et le reste s’installe. C’est toujours très spontané », a expliqué Claude Bégin.

Epic Storyworlds souhaite obtenir le financement nécessaire pour compléter une première saison de 52 épisodes. Des discussions sont en cours.

« C’est un univers avec plein de possibilités. Le règne animal étant quelque chose de très riche et on peut piger là-dedans pour créer plein de personnages et plein de choses. On peut facilement faire cinq ou six saisons », a précisé Steve Couture.

► Les six premiers épisodes de la série Dex et les humanimaux sont en ligne sur TOU.TV