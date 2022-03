GOBEIL, Raymonde Dallaire



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 26 février 2022, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédée madame Raymonde Dallaire, épouse de feu monsieur Jean-Joseph Gobeil, fille de feu madame Imelda Dion et de feu monsieur Narcisse Dallaire. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h à 15 h 45.La mise en terre se fera au cimetière St-Jean de l'Île d'Orléans au printemps. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (feu Simon Carbonneau), Claire (Daniel Lagacé), Jean-Jacques (Joanne Dupont), Raynald (Lise Fillion), Jo'Anne (André Fortin), Normand, feu Yvon et Line (Réjean Defoy); ses 9 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Gabrielle (feu Gérard Labbé), feu Armand (feu Jacqueline Dumas), feu Aristide (feu Marie-Anne Picard), feu Jeanne d'Arc (feu Jean-Paul Lessard), feu Lauréat (Noëlla Laberge), feu Léonce (Jeannine Picard), feu Blanche-Irène (feu Albertino Allarie), feu Bruno (feu Gisèle Giguère), feu Robert (feu Lucille Bernard) et feu Patrick (Jeannine Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Thérèse (feu Gabriel Gosselin), feu Jean-Charles, André (feu Blanche Tremblay), feu Régina (feu Léonard Archambault), Léon (Monique Sarasin), Mireille (feu Adélard Labrecque) et feu Antonio (Edith Asselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.