«J’avais des frissons» - Ève Gascon

De multiples ovations, une salle comble qui scande son nom et un nouveau chapitre dans l’histoire du hockey féminin. La gardienne des Olympiques de Gatineau Ève Gascon n’oubliera pas de sitôt son premier match en carrière dans la LHJMQ.

Dans une défaite de 5 à 4 en prolongation contre l’Océanic de Rimouski, Gascon est devenue la troisième femme de l’histoire à jouer dans le circuit Courteau. Charline Labonté avait fait de même, il y a 22 ans. Manon Rhéaume avait été la pionnière en 1991.

Un total de 4700 spectateurs s’étaient donné rendez-vous au Centre Slush Puppie. Gascon a reçu une ovation dès la période d’échauffement, alors que ses coéquipiers lui ont laissé faire quelques tours seule sur la patinoire. En troisième période, alors qu’elle venait de fermer la porte devant une attaque des visiteurs, les spectateurs ont scandé son nom.

«J’avais des frissons, raconte Ève Gascon avec le sourire. J’entendais les gens et j’essayais de me concentrer. Je suis déçue du résultat, mais je suis fière de ce que j’ai fait.»

«C’est cliché, mais ça ne se décrit pas, ajoute-t-elle. Ma famille et mes meilleurs amis étaient dans les estrades. C’est vraiment spécial de vivre ça, mais je vais m’en souvenir toute ma vie».

Fierté

L’entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille, est fier du travail de sa protégée.

«Peu importe l’âge, ce qu’elle a vécu dans les derniers jours, c’est beaucoup de pression, rappelle Robitaille. C’est une page d’histoire. Elle le mérite. Je suis extrêmement fier d’elle. Normalement, je n’assiste jamais à la période d’échauffement, mais je suis sorti du bureau pour elle. J’avais des frissons. Je voulais voir sa réaction. Avant de commencer [la partie], je lui ai seulement dit de s’amuser.»

L’entraîneur a noté que son équipe a donné de bonnes chances de marquer à l’Océanic en première période, ce qui a compliqué le début de rencontre de la jeune femme de 18 ans. Elle a cédé sur le premier tir contre elle, après plus de huit minutes de jeu.

«C’est un match difficile pour les gardiens, note Robitaille. On a donné beaucoup de chances de marquer et plusieurs tirs déviés. On a aussi eu plusieurs pénalités. J’espérais de la voir recevoir un tir plus rapidement pour lui permettre de prendre confiance.»

Après un début de rencontre plus difficile, Gascon a fermé la porte à quelques reprises en troisième pour garder les Olympiques dans le match.

«C’est certain que je ne suis pas satisfaite et que j’aimerais revoir les cinq buts marqués contre moi, dit-elle. [...] Ç’a été un début de match difficile, j’avais hâte d’avoir le premier lancer. Par contre, plus le match avançait, moins je ressentais de stress.»

Robitaille a fait savoir que Gascon restera dans l’entourage des Olympiques. Le gardien Rémi Poirier souffre d’une blessure qui le tiendra encore à l’écart du jeu quelques jours.

L’entraîneur-chef veut aussi s’assurer de respecter les règles du Réseau du sport étudiant du Québec, sans compromettre les études collégiales de Gascon qui évolue avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent.