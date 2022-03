Jeux vidéo: soutenir l’Ukraine

Alors que l’Ukraine a été envahie par la Russie, l’industrie des jeux vidéo se mobilise. De plus, certains concepteurs ukrainiens n’hésitent pas à témoigner...

Il s’appelle Alex Molodkin et il habite Kyiv. Ce développeur de jeux vidéo de 27 ans vit au rythme des bombardements avec sa conjointe, Tay Kuznetsova, cofondatrice de sa compagnie de jeux Weasel Token, sa mère et sa grand-mère. Depuis le 24 février, Alex Molodkin et Tay Kuznetsova donnent des entrevues aux médias occidentaux et multiplient les actions. Ils ont ainsi écrit à Steam afin de demander à la plate-forme de distribution de jeux en ligne d’isoler la Russie. Le gouvernement ukrainien a, pour sa part, lancé un appel aux gros développeurs afin qu’ils bloquent les comptes des «gamers» russes. Ubisoft – qui possède d’ailleurs un studio à Kyiv –, Activision Blizzard, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Rockstar et Take-Two ont acquiescé, rejoignant EA Sports qui avait enlevé les équipes russes de ses «FIFA 22» et «NHL 22».

Alex Molodkin, dont le «Puzzles for Clef» devait sortir via Steam cette année, a mis le développement de son titre sur pause. Il souligne, dans les pages de «THR», que «ce serait génial, dans cette situation où les développeurs ukrainiens souffrent pendant ces temps difficiles, si les "gamers" pouvaient être attentifs et donner à des organismes ou simplement partager des titres de studios ukrainiens. Cela aiderait énormément.»

Voici donc des titres développés par des Ukrainiens ainsi que des initiatives afin de leur venir en aide.

«Vitrail»

C’est le splendide jeu pour téléphones développé par Alex Molodkin et illustré par Tay Kuznetsova. L’objectif de «Vitrail», comme son nom l’indique, est de reconstituer les vitraux multicolores. Puzzle de patience et de logique dans lequel il suffit de balayer l’écran pour placer les pièces, ce jeu est disponible tant pour Android que pour iPad. De plus, sur le site de Weasel Token, on trouve aussi trois autres titres – «Insert Coin», «Legacy» et «DraBot» – qu’Alex Molodkin a développés lors de sessions de programmation en groupe.

La saga «Sherlock Holmes»

Les enquêtes jouables du détective créé par Arthur Conan Doyle sont développées par Frogwares, studio se trouvant à... Kyiv. Leur dernier «bébé»? «Sherlock Holmes Chapter One», sorti en novembre dernier, dans lequel le joueur incarne un Sherlock âgé de 21 ans enquêtant sur la mort de sa mère dans une île de la Méditerranée. Tous leurs autres jeux sont également accessibles via leur boutique en ligne et vous y trouverez même des titres dédiés à Dracula.

«Fear the Wolves» et «Survarium»

Titre de «Battle Royale» développé par Vostok Games, «Fear the Wolves» met en scène les joueurs dans le décor apocalyptique de Tchernobyl qui sont poursuivis par des mutants radioactifs. Le jeu de tir à la première personne «Survarium» possède la particularité d’être gratuit. Il se déroule dans un futur proche après un désastre écologique grave.

«The Serpent Rogue»

Bienvenue dans un univers médiéval fantastique. Il vous faudra devenir alchimiste, explorer des terres inconnues et, ainsi, protéger le royaume d’un terrible désastre. Le titre est développé par le studio Sengi Games, qui devait le lancer en avril prochain. Pour l’instant, seule une version démo est offerte gratuitement via Steam.

«Bundle for Ukraine»

L’initiative de itch.io est pour le moins impressionnante et a permis, au moment d’écrire ces lignes, d’amasser près de 4 millions $US. Devant la situation qui prévaut en Ukraine, plus de 700 créateurs de jeux vidéo se sont associés. Ils offrent aux joueurs, pour la somme minimale de 10 $US près de 1000 jeux, livres audio et autres contenus numériques d’intérêt. La somme recueillie sera versée intégralement à deux organismes d’aide, le premier est l’International Medical Corps, qui offre de l’assistance médicale sur place, et le second, Voices of Children, qui vient au secours des enfants dans les zones de guerre. Les deux organisations ont été choisies en raison de leur sérieux, de leur efficacité et de leurs faibles frais généraux.

Alina Mudraya, directrice de Values Value, une firme de soutien et conseil aux concepteurs de jeux, estime que l’industrie du jeu vidéo en Ukraine est composée de plus de 400 compagnies, qui emploient plus de 30 000 personnes.

Le carnet de liens

«Vitrail»: https://weaseltoken.com/ pour Android et iPad

«Sherlock Holmes»: https://frogwares.com/ pour Windows, Xbox et PlayStation

«Fear the Wolves» et «Survarium»: https://vostokgames.com/ pour Windows

«The Serpent Rogue»: https://store.steampowered.com/app/1453790/The_Serpent_Rogue/ la version démo gratuite pour Windows «Bundle for Ukraine»: https://itch.io/b/1316/bundle-for-ukraine pour Windows, macOS et Linux