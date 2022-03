La liste des choses qui existent: rassasier la curiosité des jeunes et moins jeunes

Cathon et Iris sont de retour. Déjà bien connues dans l’univers de la bande dessinée, les amies reviennent en force grâce à la seconde saison de La liste des choses qui existent (ONF et La Pastèque), une production entièrement québécoise comprenant 13 nouvelles capsules vidéo divertissantes et éducatives.

Respectivement portées par les voix d’Émilie Bibeau et de Debbie Lynch-White, les deux filles ont toujours soif de découvrir l’histoire de ce qui les entoure. Toujours curieuses, elles savent pimenter leur quotidien et forment un drôle de duo.

Avec Cathon et Iris, les enfants peuvent parfaire leurs connaissances sur des objets ou des aliments qui leur sont pourtant très familiers, qu’on pense au hot-dog, à la banane ou à la brosse à dents ou encore au pyjama.

Or, ce serait réducteur d’associer exclusivement au public jeunesse les retours dans le temps que proposent les deux amies. Les adultes auraient tout aussi intérêt à jeter un œil et à tendre l’oreille.

« En faisant les capsules, j’ai appris plein de choses sur le beurre d’arachide, le patin ou le crayon, confie Émilie Bibeau. Honnêtement, les trois quarts des choses je ne les connaissais pas. C’est super bien raconté, super bien résumé et c’est le fun à écouter en famille parce que les parents ne s’ennuient pas et il y a des blagues pour eux. On a pensé à tout le monde. »

Une mer de possibilités

Grâce à cet autre projet de doublage, Émilie Bibeau a pu goûter à une belle liberté et laisser parler sa créativité, car son mandat s’étendait bien au-delà du personnage de Cathon.

« [Debbie Lynch-White et moi], on fait Iris et Cathon, mais on fait aussi toutes les autres voix des petits personnages autour d’elles. »

C’est ce qui fait qu’elle apprécie grandement ce projet animé.

« Quand on fait les journées d’enregistrement, ça nous demande beaucoup de concentration et de créativité. Nous, les acteurs, c’est ce qu’on aime : se transformer, essayer toutes sortes d’affaires. On fait de vieux monsieurs pas de dents, des exploratrices, des dinosaures.... Et comme ce sont des dessins animés, il n’y a pas de limites... »

♦ La deuxième saison de La liste des choses qui existent peut être visionnée intégralement sur le Squat de Télé-Québec, mais aussi sur le site de l’ONF où se trouvent également les 13 premiers épisodes.