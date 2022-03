Kyïv n’est pas gagnée d’avance pour les Russes, selon un résident de l’Ukraine

Malgré les avancées des dernières semaines par la Russie en sol ukrainien, conquérir la capitale de Kyïv n’est pas gagné d’avance pour Vladimir Poutine, estime un résident de la ville de Jytomyr, une ville à 150 km de la capitale ukrainienne.

• À lire aussi: Guerre en Ukraine: la vie impossible d’opposant russe

• À lire aussi: Les tensions montent entre la Russie et l’OTAN

• À lire aussi: [EN DIRECT] 24e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

«La situation à Kyïv, je peux vous la décrire: les chars n’ont plus de carburant, les soldats étaient partis avec trois jours de ravitaillement en nourriture et ils sont là depuis 17 jours.... C’est une attaque complètement désorganisée», a mentionné Jacky Lebas, qui habite à 150 kilomètres de Kyïv.

Qui plus est, la période de dégel joue contre les forces russes qui tentent de poursuivre l’invasion.

«Les chars sont enlisés parce que le gel est terminé. À Kyïv, il est enlisé et que va-t-il se passer? Il va tomber devant une véritable marée humaine. Les Ukrainiens sont là par milliers à attendre les blindés s’ils veulent avancer», a-t-il dit, en entrevue à LCN.

Pour Jacky Lebas, ça ne fait pas de doute : «la prise de Kyïv est complètement perdue pour Vladimir Poutine».

Jusqu’où ira Poutine?

Le président russe n’a toutefois pas dit son dernier mot. M. Lebas doute que Vladimir Poutine se contente de conquérir que l’Ukraine, s’il y parvient.

«Il suffit de lire entre les lignes pour savoir qu’il ne va pas s’arrêter là. Il veut la Lituanie, la Géorgie, la Moldavie et il veut même la Pologne», a-t-il noté.

Or, bien malin est celui qui peut prédire jusqu’où ira le président russe et quel moyen il est prêt à déployer pour parvenir à ses fins.

«Cette guerre ne va pas s’arrêter comme ça. On n’est pas devant un personnage normal. On n’est pas devant un stratège. Les plus grands spécialistes militaires sont vraiment perturbés parce qu’on ne sait pas ce qu’il est capable de faire quand il va être acculé», a indiqué M. Lebas.

À VOIR AUSSI