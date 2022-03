Le gouvernement doit-il baisser les impôts?

Les Québécois supportent un tel fardeau de taxes et d’impôts que je m’oppose rarement à ce qu’on abaisse quoi que ce soit. Face à la montée de l’inflation et à la veille du budget québécois, tout le monde formule ses suggestions pour soulager les Québécois.

L’érosion du pouvoir d’achat se fait sentir fortement. L’inflation frappe des dépenses qui reviennent toutes les semaines, comme l’épicerie et les carburants. Il y a unanimité des partis à l’Assemblée nationale pour redonner un peu d’oxygène aux ménages. La question qui demeure, c’est le comment.

Jusqu’à maintenant, deux visions s’affrontent. Baisser les taxes sur certains biens et services ou faire un chèque aux gens à plus faible revenu. Mardi, le gouvernement va trancher et si l’on se fie aux propos de François Legault, ce sera un chèque... ou des chèques répartis sur quelques mois.

Les solutions envisagées visent à s’attaquer au problème immédiat que nous avons sous le nez : le coût de la vie. Ce qui serait plus intéressant à mon avis, c’est de trouver le moyen d’agir sur le pouvoir d’achat des contribuables et en même temps sur l’autre gros problème économique du moment. Je parle de la pénurie de main-d’œuvre.

Les options

Faisons une analyse économique simple de l’impact de chacune des propositions.

Si l’on baisse les taxes sur l’essence, cela réduit le prix de l’essence et encourage une consommation supérieure. Pas vraiment idéal.

Si l’on baisse les taxes de vente sur des biens, on facilite la consommation de ces biens, on offre un répit aux ménages, mais il n’y a aucune incitation au travail.

Même chose avec l’idée de remettre des chèques. On donne un répit temporaire aux citoyens, mais sans incitatif au travail. On risque même le contraire. Souvenez-vous de la PCU. Des chèques trop généreux ou trop faciles à obtenir auront pour effet de garder des gens en dehors du travail. Ils profiteront de ce revenu facile pour se donner un petit congé.

La seule façon d’inciter au travail consiste à abaisser l’impôt sur le revenu. Là encore, le gouvernement atteint son objectif de dégager une marge de manœuvre pour les ménages. Mais en plus, il encourage à faire plus d’heures au travail.

Inciter au travail

Une personne sera plus tentée d’accepter du temps supplémentaire si on ne lui enlève pas 53 % des revenus de la dernière heure travaillée. Un impôt sur le revenu élevé (ce qui est notre cas) réduit considérablement l’incitation au travail, un effet pervers fort dommageable lorsque les employeurs manquent de bras.

Chaque heure ou chaque journée supplémentaire de travail représente un gain dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre : une personne déjà formée, déjà compétente, qui accepte d’en faire un peu plus.

Le débat sur les baisses d’impôt n’est pas facile à amener dans la sphère politique. Surtout au Québec. C’est une moitié seulement des contribuables qui paie la quasi-totalité des impôts. Pas très payant électoralement... C’est néanmoins la bonne chose à faire si l’on vise la prospérité à long terme.