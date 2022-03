Le privé prendra encore plus de place en santé

Dans le cadre de la prochaine réforme de notre gigantesque système de santé, le gouvernement Legault affirme vouloir miser davantage sur le secteur privé pour résoudre les problèmes.

Parole de François Legault : « Je dirais qu’à peu près 80 % des solutions pour améliorer le système de santé, ça passe par le public, mais il y a un 20 %, à peu près, qui passe par le privé », a-t-il déclaré.

Je me demande bien ce que le premier ministre voulait nous passer comme message en affirmant que 20 % de la solution allait passer par le privé ?

Veut-il dire que son gouvernement va hausser de 20 % la part qu’occupe déjà le secteur privé dans l’ensemble des dépenses de santé au Québec ? Ou qu’il va transférer au secteur privé 20 % de son enveloppe de dépenses en santé ?

Dans un cas comme dans l’autre, on parle ici d’un possible transfert de plusieurs milliards de dollars du secteur public vers le secteur privé.

Cela dit, est-ce une bonne solution pour désengorger et revigorer notre système de santé public ?

UN « PRIVÉ » DÉJÀ TRÈS IMPLIQUÉ

Mon interrogation vient du fait qu’en 2021, selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les dépenses consacrées à la santé des Québécois s’élèvent au montant astronomique de 68,3 milliards de dollars, dont 58 milliards $ ont été financés par le secteur public et 15,3 milliards $ par le secteur privé.

C’est donc dire que le secteur privé compte pour 22,4 % de la facture totale des dépenses de santé.

Constat important à noter : quand on soustrait les 6,8 milliards de dollars de financement public que le gouvernement du Québec a spécifiquement consacré en 2021 à la COVID-19, on constate que le secteur privé accapare 25 % de l’ensemble des dépenses consacrées à la santé des Québécois.

Par dépenses du secteur privé, explique l’IRIS (Institut de recherche et d’informations socioéconomiques), on entend les dépenses qui sont directement assumées par les ménages québécois ou leurs assureurs privés, et les dépenses qui sont effectuées par le gouvernement pour les soins dispensés dans des établissements privés (comme les groupes de médecine familiale) ou par des travailleurs ne faisant pas partie d’un organisme public.

PORTRAIT ACTUEL

À la lumière des statistiques de l’ICIS, quand de 22 à 25 % de la facture des dépenses de santé est déjà assumée par le secteur privé, cela laisse présager que le cap de 20 % d’implication du privé dans notre système de santé est déjà franchi.

Et ce, depuis des décennies, tant sous les gouvernements péquistes que libéraux. C’est en effet depuis le début du milieu des années 1980, que la part du secteur privé dans l’ensemble des dépenses de santé au Québec dépasse la barre des 20 %. Cette part du privé a même frôlé les 30 % en 2012.

QUOI DE NOUVEAU ?

Au chapitre de la main-d’œuvre dans le domaine des soins de santé et d’assistance sociale, il est important de rappeler qu’il y a présentement presque autant de travailleurs dans le secteur public que dans le secteur privé.

Selon Statistique Canada, sur les 597 000 emplois recensés en 2021 au Québec dans la santé et l’assistance sociale, 307 000 relevaient du secteur public et 290 000 du secteur privé.

Au nombre des nouvelles mesures que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, mettra de l’avant pour impliquer davantage le secteur privé dans la gestion de notre système de santé, il faut s’attendre à ce que le nombre d’emplois dans le secteur privé augmente au détriment du secteur public. Et attendez-vous à ce que cette privatisation accrue des services de santé se fasse à même les fonds publics !

Est-ce que notre système de santé deviendra plus efficace pour autant ?

On verra, comme disait François Legault !

PORTRAIT DU QUÉBEC