Le Rocket sans complexe devant ses partisans

Le Rocket de Laval a remporté un deuxième match d’affilée, ayant raison des Bears de Hershey par la marque de 5 à 1, samedi à la Place Bell.

Les hommes de Jean-François Houle ont connu un deuxième vingt inspiré, s’inscrivant quatre fois au pointage.

Justin Ducharme a d’abord donné raison à l’état-major du Rocket de le maintenir dans l’alignement, lui qui a amorcé la saison avec les Lions de Trois-Rivières. Le natif de Mirabel a contourné plusieurs joueurs des Bears avant de battre Zachary Fucale entre les jambes pour créer l’égalité dès le début du deuxième vingt.

«Ils m’ont laissé aller complètement, j’ai pris de la vitesse et j’ai eu une autoroute jusqu’au filet. J’ai pris ma chance et ç’a marché», a résumé Ducharme en conférence de presse après la rencontre.

Ses compatriotes Kevin Roy et Cédric Paquette en ont ajouté quelques minutes plus tard, battant tous deux l’ancien portier du Canadien de Montréal avec des tirs qu’il aimerait sûrement revoir. Rafaël Harvey-Pinard a ensuite profité d’un avantage numérique pour inscrire son 15e de la saison.

Brandon Gignac a cloué le cercueil des Bears dans un filet désert.

Un lent départ

Le club-école des Capitals de Washington avait pourtant bien amorcé l’après-midi, lui qui a trouvé le fond du filet dès les premiers instants du match. L’attaquant Bobby Nardella a profité d’un retour de lancer pour faire scintiller la lumière rouge derrière Kevin Poulin.

«J’ai trouvé qu’on a commencé [lentement] en première période et que notre énergie n’était pas là, a noté le pilote du Rocket, Jean-François Houle. Mais en deuxième, on a réussi à marquer quelques buts qui nous ont donné du momentum et les gars se sont trouvés sur la patinoire.»

Poulin a toutefois été impérial par la suite, repoussant 30 des 31 tentatives des Bears.

«Les gars jouent très confiants devant lui, a louangé le pilote du Rocket, Jean-François Houle. En troisième période, on était sur les talons, mais il a fait de gros arrêts pour nous garder [devant] au pointage.»

Ce fut beaucoup moins rose du côté de son vis-à-vis. Fucale, qui connaît ses meilleurs moments en carrière cette saison, a cédé à quatre reprises en seulement 19 lancers.

Le Rocket bénéficiera d’un congé avant de visiter les Senators de Belleville mercredi.