Les tensions montent entre la Russie et l’OTAN

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré hier que tout armement entrant en Ukraine sera une cible « légitime » pour les forces armées russes. Et les Russes décideront ce qu’ils considèrent comme des armes, a déclaré Lavrov. Ça augmente considérablement les risques d’un affrontement direct entre la Russie et l’OTAN.

Des armes de l’OTAN allant d’armes légères aux drones en passant par des missiles antichars arrivent actuellement en Ukraine.

Lavrov est même allé plus loin affirmant que les systèmes de défense antimissile de fabrication soviétique S-300 appartenant à des pays de l’OTAN ne pouvaient pas être « légalement » transférés à l’Ukraine.

Missiles

Peut-être en lien avec la déclaration de Lavrov, la Russie a tiré six missiles sur l’aéroport et d’autres installations à proximité de Lviv.

La ville, proche de la frontière polonaise, pourrait être l’endroit où sont réceptionnées les armes de l’OTAN. Deux des missiles ont été abattus. Ils ont été lancés par des avions russes survolant la mer Noire.

Les services de renseignement ukrainiens rapportent que la Russie semble avoir épuisé la quasi-totalité de son stock de missiles de croisière de précision. Ce qui expliquerait que les Russes ont de plus en plus recours à de vieilles bombes non guidées.

Moins motivés

Les principales villes ukrainiennes restent assiégées alors que les Ukrainiens résistent avec succès aux attaques russes pour une quatrième semaine.

Les soldats russes sont de moins en moins motivés, selon les interceptions de communications des renseignements militaires et les interrogatoires de prisonniers par les Ukrainiens (voir infographie ci-haut).