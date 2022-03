Limoilou est cirque!

Machine de Cirque vient de lancer sa première campagne de financement qui vise à restaurer et préserver l’église Saint-Charles-de-Limoilou considérée comme une des signatures visuelles de Limoilou. Avec un objectif de 250 000 $, la campagne s’effectuera en collaboration avec la paroisse Saint-François-de-Laval et se déploiera en trois phases. La première visera à restaurer la ferblanterie des clochers ainsi que la maçonnerie et les ouvertures de la façade. Cette première étape permettra d’offrir un toit à la communauté artistique de la région et favorisera le développement d’un centre de création qui permettra aux créateurs et créatrices de tous horizons (cirque, théâtre, danse, musique, arts visuels) de se rencontrer, d’échanger et de créer, afin d’enrichir leur pratique artistique et de partager avec le grand public le fruit de leur travail. Vous pouvez évidemment contribuer à la campagne par des dons via la plateforme Simplyk. https://app.simplyk.io/fr/fundraising/27f8f5eb-2c60-4cd2-b8d8-501d38373c18. Sur la photo, le directeur artistique de Machine de Cirque, Vincent Dubé.

Mamie Nordiques

Photo courtoisie

Je vous présente, ce matin, Raphaël Clouston (photo). Il a presque 10 mois (il aura un an le 25 mai) et il est le fils de Jean-François Clouston et Anne-Marie Roy de Lévis (Saint-Romuald). Il pose ici en pyjama des Nordiques avec son inséparable compagnon Badaboum, la mascotte des Nordiques lors du Rendez-vous 87, un cadeau de sa grand-mère Colette Clouston. C’est d’ailleurs celle-ci, en 1986, qui a avait remporté le concours visant à trouver le nom de la mascotte des Nordiques pour l’évènement de la Ligue nationale de hockey qui allait suivre en février 1987. Inutile de vous préciser que Colette (Mamie Nordiques) est bien fière de son Raphaël chéri et de ses deux autres petits-fils. Elle voulait que je vous le dise haut et fort. Voilà, c’est fait.

Centenaire

Photo courtoisie

Mme Jeanne-D’Arc Caron (photo) est née le 19 mars 1922 à Saint-Tite-des-Caps. Mariée à Marcel Bourget de Beaumont (décédé en 2010), elle a eu 9 enfants avec lui. Aujourd’hui, Mme Caron demeure à Beauport, toujours dans sa maison. Elle profite de la vie en regardant ses émissions favorites à la télé, en jouant au bingo et en mangeant du sucre à la crème. C’est une bonne maman et une bonne vivante aux dires de ses enfants, ses 10 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants. Un très joyeux centenaire à vous, ma chère Jeanne-D’Arc !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 19 mars 1932. Ouverture à la circulation du Harbour Bridge dans la ville de Sydney, en Australie. Il est le principal point de traversée de la baie de Sydney, permettant le passage des trains, automobiles et piétons entre le quartier des affaires et la rive nord de la baie. La vue du pont et de l’opéra, tout proche (photo), est emblématique de la ville et de l’Australie toute entière.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bruce Willis (photo), acteur américain de cinéma, 67 ans...Tyler Bozak, joueur de centre des Blues de St-Louis de la LNH, 36 ans...Lucie Laurier, comédienne et actrice (La grande Séduction) 47 ans...Glenn Close, actrice américaine, 75 ans...Mario Monti, économiste et homme politique italien, président du Conseil italien entre 2011 et 2013...Ursula Andress, actrice (Dr. No), 86 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 mars 2017 : Philippe Châtillon (photo), 64 ans, consultant en communication et information (directeur de la programmation FM 93... 2020. Herbert Marx, 88 ans, homme politique (ancien ministre libéral de la Justice du Québec) et juge (Cour supérieure du Québec)... 2019 : Pierre Chanoine-Martiel, 97 ans, aviateur français, commandant de bord du premier vol commercial du Concorde en janvier 1976... 2016 : Cyrille Delâge, 80 ans, notaire, coroner et commissaire aux incendies pour la Ville de Québec... 2016 : Basile Scourboutis, 77 ans, fondateur de Mustang Bill Pizza à St-Nicolas en 1967... 2015 : Michael Brown, 65 ans, musicien américain... 2014 : Ken Forsse, 77 ans, inventeur, (peluche électronique Teddy Ruxpin) auteur et producteur américain... 2013 : José Fréchette, 50 ans, l'auteure principale du téléroman O' à TVA... 2010 : Pierre De Mondehare, 63 ans, homme de radio au Québec... 2008 : Arthur C. Clarke, 90 ans, écrivain de science-fiction... 2004 : Mitchell Sharp, 92 ans, politicien fédéral... 2003 : Émile Genest, 81 ans, comédien et acteur québécois... 1985 : Arthur LeBlanc, 78 ans, violoniste de réputation internationale.