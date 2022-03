March Madness: aucun tableau parfait

Chaque année, de nombreuses personnes peuvent passer des heures à évaluer les différents scénarios possibles afin de remplir leur tableau des prédictions pour le March Madness. D’autres prennent quelques secondes à peine et choisissent au hasard. Une chose est sûre, encore cette année, personne ne réussira le tableau parfait.

• À lire aussi: March Madness: Georges Lefebvre et le Vermont éliminés

• À lire aussi: Un Québécois s'illustre au March Madness

Le dernier tableau sans erreur sur le site d’ESPN a finalement été démantelé quand l’Université Iowa State a défait l’Université Louisiana State. L’utilisateur en question avait bien prédit le gagnant des 27 premiers duels de la compétition.

Jamais quelqu’un n’a réussi un tableau parfait, c’est-à-dire bien deviner l’issue des 63 matchs de la compétition. Le record de longévité est de 49 matchs sans erreur et date de l’édition 2019. Les chances de réussir un tableau parfait sont d’une sur plus de neuf quintillions, ce qui représente un neuf, suivi de 18 zéros. L’engouement autour de la compétition et des tableaux de prédiction est tel que de nombreux prix en argent sont à l’enjeu, et même des millions de dollars pour la personne qui réussira à tout prédire correctement un jour.

Les matchs qui ont tout changé en 2022

L’édition 2022 a vu plusieurs matchs ruiner les différents tableaux des courageux qui ont tenté de se transformer en prophètes.

Après seulement le premier match de la compétition, opposant Colorado State à Michigan, à peine plus de la moitié des tableaux enregistrés sur le site d’ESPN étaient encore parfaits.

Plusieurs surprises, comme la victoire de Richmond (12e) contre Iowa (5e), ainsi que celle de Saint Peter’s (15e) contre Kentucky (2e), ont ensuite eu raison de plusieurs passionnés de basketball américain. Après la première journée de la compétition, soit 16 matchs, seulement 192 des quelque 20 millions de tableaux étaient encore sans faute. La deuxième journée d’activités a finalement eu raison de tous ceux encore debout.