Mélanie Grégoire et le beau Domino, heureux dans le jardin

Elle a autant d’énergie à revendre que son beau Domino, un border collie âgé de 6 ans, qui la suit partout, dans ses vidéos et même à la télévision !

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chien ?

C’était supposé être le chien de mon chum – il voulait un border collie et il l’a même choisi... –, mais c’est vraiment mon chien ! C’est moi qui suis allée faire les cours de maternelle avec Domino. C’est moi qui me suis fait apprivoiser par lui. Et c’est réciproque ! Il a une allégeance marquée envers moi. Il faut dire que Domino est arrivé dans notre vie de couple quand on essayait d’avoir des enfants. J’ai fait de la projection.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

C’est mon chum qui a choisi ce nom, parce qu’il est noir et blanc.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime les chats. Je n’avais jamais eu de chien dans ma vie avant Domino. Je les découvre. C’est perturbant de voir comment on peut s’attacher à un chien.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

C’est un chien qui veut faire plaisir. Il est très obéissant et demande la permission avant de faire quelque chose. Il est toujours prêt et très énergique, mais pas fou. Il est dépendant affectif et c’est un peu ma faute. Il est toujours à moins d’un mètre et demi de moi. Il fait des câlins spéciaux. Il se love sur notre corps, debout, et place sa tête dans le creux de notre cou. C’est un « kid Kodak » ! Il s’arrange pour être sur toutes les photos de mes livres, dans les vidéos, dans les émissions de télé auxquelles j’ai participé, à Salut bonjour ! et à Casa. Son seul petit défaut : depuis qu’on a eu les garçons, il montre les dents aux gens qui se rapprochent trop de la poussette de bébé. Personne ne peut s’approcher d’eux sans sa permission.

5. Tel maître, tel animal

L’énergie du border collie me ressemble énormément. J’ai de l’énergie à revendre !

6. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

C’est un voleur de poires ! Nous avons un poirier et les poires disparaissent les unes après les autres. Il les vole pour les grignoter.

7. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Il n’en fait pas, car il demande toujours la permission ! Moi, je suis traîneuse dans la vie, mais j’ai de la chance, car il ne mâchouille rien d’autre que ses propres jouets !

8. Quelle est son activité préférée ?

Jouer au frisbee, près du lac. Il pourrait s’exténuer jusqu’à la mort pour le frisbee ! On le lance et il saute, l’attrape et plonge dans le lac, tout ça sans ralentir.

9. Quel est son endroit préféré ?

Là où nous sommes. Il est plus heureux avec nous et ce n’est pas l’endroit qui compte. Cependant, depuis que les garçons sont arrivés, il a un coin à lui, un coussin près de la fenêtre où il regarde la forêt et ce qui s’y passe. C’est sa téléréalité !

10. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Je ne m’attendais pas à développer de l’amour pour un chien. Je ne pensais pas qu’on pouvait s’attacher autant. Ça me fait presque peur.

11. En quoi votre animal peut-être une source d’inspiration pour vous ?

Il n’arrête jamais. Il est toujours prêt, comme un scout. Il est toujours partant et a une bonne attitude : « Let’s go ! On y va ! »

À propos de Mélanie Grégoire

Horticultrice et propriétaire de serres, elle écrit des livres, dont Les quatre saisons de votre potager et Carnet du jardinier.

Chroniqueuse à l’émission Salut bonjour !, on peut aussi la suivre sur le web (Mjardiner ; Mélanie Grégoire, horticultrice) où elle offre des conseils de jardinage, des conférences, un calendrier de culture et une boutique en ligne.